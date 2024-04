Contamina Arzyz al triple ¡y va por más!; ampliarán operaciones

La empresa Arzyz triplicó sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en la planta de Apodaca al subir de 10,443 a 36,228 toneladas y, por si eso fuera poco, ya preparan el terreno para incrementarlas otro 40%, pero ahora en su planta de Ciénega de Flores en donde instalarán cuatro hornos.

Los inversionistas advierten que los planes de la compañía de construir más hornos rotativos, para aumentar la producción de aluminio, traerán más descargas de bióxido de carbono (CO₂), un contaminante de tipo atmosférico, del que la empresa conoce su potencial de emisiones al comprometerse a transparentar un reporte de emisiones, que no ha publicado.

Arzyz es una metalúrgica que opera en Nuevo León con plantas en Apodaca y en Ciénega de Flores dedicada a la fabricación de piezas de aluminio.

Esta semana, El Horizonte reportó que dicha industria emite 100 toneladas diarias de CO₂, mismas que en un año se traducen en más de 36,000 toneladas, según datos oficiales de un registro de la Semarnat para su planta de Apodaca.

La operación de Arzyz ha generado polémica entre vecinos del norte de del municipio, pues su planta realiza emisiones las 24 horas del día tan sólo cruzando la calle.

Dichas emisiones “se cuelan” en las viviendas de cinco colonias en las que, según el Inegi, habitan alrededor de 22,000 personas.

Documentos en poder de El Horizonte revelan que durante 2022, la planta en Ciénega de Flores expulsó 57,910 toneladas de CO₂.

La entrada en operación de los nuevos hornos significaría sumar 23,979 toneladas del contaminante, es decir, 41% de lo que lanza actualmente.

Un análisis del proyecto, elaborado por los inversores, revela además otras consecuencias negativas que traerá la ampliación de Arzyz en Ciénega de Flores.

“Los impactos durante la operación y mantenimiento de la planta con los hornos rotatorios, incluyen: riesgos de salud y seguridad ocupacional de los trabajadores; la generación de residuos sólidos, tanto peligrosos como no peligrosos; el incremento en emisiones, además de uso de energía, agua y servicios locales; y el potencial de generación de incendios”, establece el estudio.



ALISTAN PREDIO PARA INSTALAR NUEVO HORNO

Los planes de Arzyz también incluyen la compra de un terreno contiguo a la planta existente para futuros trabajos de expansión.

Durante un recorrido realizado por las instalaciones, ubicadas sobre la carretera Ciénega de Flores-Salinas Victoria, se comprobó cómo la empresa ya prepara el predio aledaño para extenderse.

Con la fase de desmonte activa, un constante flujo de camionetas, tráileres y maquinaría pueden verse entrar y salir del predio.

Son en total cuatro hornos los que la empresa alista instalar, dos con una capacidad de 30 toneladas y los restantes de ocho.

Los dispositivos serán utilizados para aprovechar el metal residual que queda del procesamiento de chatarra de aluminio, que se realiza en Apodaca, y así venderlo como aleación.

El martes, se publicó cómo la planta que la compañía opera justo en Apodaca triplicó sus emisiones contaminantes, mismas que se lanzan a menos de 50 metros de múltiples colonias. Un día después se dio a conocer que la empresa no ha transparentado un reporte de emisiones que incluso es esperado por el organismo internacional BID Invest.

Arzyz, cuya razón social es Vamoxz S.A. de C.V. es una empresa del sector metalúrgico que se dedica al moldeo por fundición de piezas metálicas no ferrosas, además de fundición de chatarra, de fierro, de aluminio, de bronce, de plomo y de otros materiales metálicos.



Intentan IMPEDIR GRABACIÓN; ADOPTAN POSTURA OFENSIVA

Con una actitud brusca y a la ofensiva, personal de la compañía trató de impedir que las cámaras captaran desde la vía pública las labores de expansión.

Fueron en total tres elementos de seguridad de Arzyz los que se desplegaron hasta la carretera donde el equipo de El Horizonte documentaba la operación.

Aunque que los reporteros se identificaron con nombre y número de empleado, y que viajaban en una unidad rotulada de la que se les proporcionó toda información, los guardias insistieron en desconocer el trabajo periodístico y exigían que se abandonara la vía pública.

“¿Entonces quieres que me porte mamón?”, dijo uno de los empleados de Arzyz cuando se le pidió que no invadiera el espacio personal del equipo, “¿quieres que me porte mamón? Yo estoy dialogando bien, mi estimado, al final del día lo que estás haciendo es muy aventurado, David”, advirtió.



ARZYZ SIN RESPUESTA

Desde hace 15 días se buscó a la empresa Arzyz respecto a la investigación periodística en curso de El Horizonte. A su equipo de comunicación se les informó del tema y se comprometieron a responder; no obstante, hasta ahora no se ha dado una respuesta.





