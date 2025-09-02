Contempla Congreso educación dual en nueva Ley de Educación

En otra mesa de trabajo sobre la nueva Ley de Educación para el estado, se tocó el tema de la Educación dual, para poder consolidar un modelo que pueda abonar en beneficio de los estudiantes de Nuevo León.

La presidenta de la comisión de educación, la perredista, Perla Villarreal, dijo que la educación dual, en donde toda la teoría se llevará a cabo en las aulas y la formación práctica será en empresas formales u organizaciones, es un gran paso para los universitarios para abrirse camino en lo laboral, desde antes de que se gradúen.

“Al tener plasmado en la Ley el modelo de Educación Dual va a ser un parteaguas nacional, nosotros vamos a dejar un modelo diferente que ningún estado tiene, y eso, dará pie y apertura para tener más técnicos calificados para un mejor empleo y un mejor salario.

“Los beneficios de la educación dual son múltiples: fomenta la inserción laboral de los egresados, fortalece las competencias técnicas y profesionales de los estudiantes, y aporta al desarrollo económico del estado, al contar con una fuerza de trabajo mejor preparada y con mayor experiencia”, dijo la diputada presidenta de la comisión, Perla Villarreal.

A la mesa de trabajo acudió Sofialeticia Morales, coordinadora del Ecosistema Educativo “Legado Nuevo León”, también representantes de la Caintra, Canaco, Coparmex y de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), del Instituto Politécnico de Santa Catarina, del Tecnológico de Nuevo León y de la Universidad Emiliano Zapata, además de diputados locales y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Olga Susana Méndez.

