Van por nueva Ley de Educación para escuelas más seguras

El fortalecimiento de los protocolos de actuación en las escuelas, mejoras en la convivencia y la disciplina escolar, una mayor participación de madres y padres de familia, así como la regulación del uso de cámaras de videovigilancia en los planteles, forman parte de los cambios que contempla la nueva Ley de Educación de Coahuila, la cual ya prepara el Congreso del Estado.

La diputada Guadalupe Oyervides Valdez, coordinadora de la Comisión de Gobernación, informó que el objetivo es sustituir por completo la legislación vigente, al considerar que ya no responde a las necesidades actuales del sistema educativo y requiere una actualización integral.

Explicó que la iniciativa podría presentarse durante el actual periodo permanente de sesiones para comenzar su análisis antes del inicio del próximo periodo ordinario, previsto para septiembre.

La legisladora señaló que el proyecto será elaborado de manera conjunta con la Comisión de Educación, presidida por la diputada Magaly Hernández, así como con el Poder Ejecutivo, con el propósito de dotar al Estado de un marco jurídico acorde con los estándares y protocolos educativos vigentes.

Precisó que, al tratarse de la abrogación de la ley actual, el dictamen será elaborado por la Comisión de Gobernación en coordinación con la Comisión de Educación.

Oyervides Valdez indicó que uno de los principales insumos para la elaboración de la nueva legislación serán las propuestas recabadas durante el foro de consulta realizado entre septiembre y octubre de 2025 por la Secretaría de Educación de Coahuila, el Congreso del Estado y las secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Durante ese ejercicio participaron docentes, directivos, especialistas y representantes de distintos sectores, quienes plantearon modificaciones para fortalecer el marco normativo que regula el sistema educativo estatal.

Entre las propuestas destacan el reforzamiento de los protocolos de actuación en los centros escolares, mecanismos para mejorar la convivencia y la disciplina entre la comunidad educativa, una mayor participación de madres y padres de familia en la vida escolar, además de establecer reglas sobre el uso de cámaras de videovigilancia en los planteles.

La legisladora agregó que, además de este proyecto, el Congreso de Coahuila mantiene en análisis cuatro iniciativas ciudadanas, entre ellas una reforma al Código Penal para endurecer las sanciones por maltrato animal, otra para ampliar las licencias de paternidad de los trabajadores al servicio del Estado y una más relacionada con la Ley del Notariado de Coahuila.