Verano Norteño llevará talleres gratuitos a Escobedo

El denominado Verano Norteño 2026 no solo contempla a los menores, sino también se programó talleres para todas las edades con expertos y destacados maestros

Como parte del Festival Cultural Verano Norteño 2026, el municipio de Escobedo ofrecerá cursos, talleres y campamentos gratuitos para niños y jóvenes.

Del 3 al 14 de agosto los pequeños podrán descubrir y explorar sus dotes artísticas como la actuación o la escritura.

Actividades gratuitas en 16 sedes de Escobedo

Los cursos estarán disponibles en 16 sedes repartidas en todo el territorio municipal, siendo las instalaciones del DIF y los centros comunitarios algunas de ellas.

“Sabemos el impacto que tienen estos eventos en la juventud, y no queremos que los talentos se queden ahí, sino que se vean, que se integren a la comunidad”, destacó el encargado del despacho de la Presidencia municipal José Antonio Quiroga Chapa.

Aunque las actividades son gratuitas, para acceder a ellas es necesario presentar un comprobante de domicilio que muestre que el menor es residente de Escobedo.

Los cursos de verano son para pequeños de seis a 12 años, y la información completa de las sedes puede consultarse en las redes del municipio o al teléfono 8182206100 extensión 7200.

Verano Norteño tendrá talleres para todas las edades

El denominado Verano Norteño 2026 no solo contempla a los menores, sino también se programó talleres para todas las edades con expertos y destacados maestros.

Un seminario de cultura, por ejemplo, será impartido por Abraham Nuncio; un taller de cuento por Armando Alanís Pulido; y uno más de teatro estará dirigido por la actriz Delia Garza.

Al igual que las actividades para niños, los eventos abiertos a todo público serán gratuitos.