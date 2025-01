Continúa actividad en Zinc Nacional pese a clausura

La empresa Zinc Nacional mantiene labores a pesar de la 'clausura total' ejecutada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y prueba de ello son vehículos con empleados entrando a la planta ubicada en San Nicolás, así como emisiones de humo de sus chimeneas que fueron grabadas por vecinos.

Durante un recorrido realizado por El Horizonte, se constató que a las 14:30 horas de este miércoles 22 de enero, hubo vehículos que ingresaban, cuyos conductores portaban uniformes con el logotipo de Zinc Nacional, esto a pesar de que en la entrada de la planta cuelga una lona blanca de la Profepa con letras mayúsculas y en color rojo indicando 'clausurado'.

Julio Nuñez, vecino de la colonia Lomas del Roble, en donde se ubica la empresa, contó que desde la diligencia que la Profepa realizó el pasado sábado 18 de enero, se redujeron los ruidos provenientes de la industria y la llegada de trabajadores continuó de forma ordinaria.

“Desde hace unos días no se escucha el mismo ruido y la verdad no he estado muy atento por cuestiones del día a día; sin embargo, como puedes ver, aún pasan los trabajadores”, dijo Julio mientras señalaba dos vehículos con empleados ingresando a la planta.

Los trabajadores, por su parte, fueron abordados por este medio, pero se negaron a dar explicación alguna de su presencia en la planta y la actividad que se realiza.

A esa hora, las chimeneas estaban apagadas; sin embargo, Julio contó que durante la jornada de ayer sí se observaron columnas de humo salir de las mismas, versión que coincide con dos publicaciones realizadas por ciudadanos en redes sociales, en donde se muestra actividad de emisiones de la planta.

"Exigimos que dejen de contaminar la empresa Zinc Nacional, que sea trasladada fuera de la zona metropolitana de Monterrey. Exigimos que Profepa actúe en favor de la salud de los ciudadanos de Nuevo León", escribió un usuario de la red social X, quien compartió un video presuntamente grabado ayer en el que se observan las fumarolas.

Otro usuario, de nombre Pepe Macías, publicó un segundo video grabado en la noche, en el que también se observa este tipo de actividad.

La planta de Zinc Nacional que se ubica en el municipio de San Nicolás fue clausurada en su totalidad de forma temporal porque los equipos no se encuentran en su Licencia Ambiental Única Total, de acuerdo a lo reportado a los medios de comunicación y a la comunidad en general por la Profepa.

Dicha diligencia se realizó el sábado 18 de enero, luego de que se dio a conocer la existencia de una investigación que señala la presencia de contaminantes en la zona.

