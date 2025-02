No hay incremento de enfermedades por contaminación: Salud NL

Sin tener datos particulares de zonas aledañas a fuentes de contaminación, la Secretaría de Salud de Nuevo León aseguró que no observan incrementos de enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

Para hacer la aseveración, Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, tomó estadísticas de padecimientos respiratorios agudos.

Durante la rueda de prensa, expuso también que incluso van a la baja los casos de otitis, neumonías, conjuntivitis y asma.

“Si bien es cierto que hay muchas enfermedades relacionadas con la contaminación y que las tenemos presentes en nuestra comunidad, también es cierto que estos son los datos de los registros epidémicos de todo el estado.

“En este momento no identificamos un incremento, sino que el comportamiento básicamente es menor al que se presentó el año pasado”, declaró.

Acompañada del secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, la funcionaria dijo que la creciente discusión sobre los efectos de los contaminantes en la salud se deriva de que la ciudadanía está más familiarizada con las mediciones ambientales.

“Han estado insistiendo, y creo que es muy válida la preocupación porque históricamente no se medía como ahora se hace con tanta especificidad la calidad del aire.

“Hemos vivido en una ciudad contaminada”, dijo, “pero vean el comportamiento de las infecciones respiratorias”.

Cuestionada sobre la incidencia de otras enfermedades relacionadas con la contaminación, como el cáncer, y acerca de análisis enfocados en colonias cercanas a la industria pesada, Marroquín dijo no tener información.

“Se han estado realizando algunos estudios, especialmente la Universidad Autónoma de Nuevo León con el Hospital Universitario, que todavía están en proceso de análisis de los datos finales.

“Hemos estado viendo el monitoreo de las unidades médicas cercanas a las fuentes de emisiones”, compartió.

"Ocasionalmente vemos correlación y después no, entonces los resueltos todavía no son significativos y todavía no tenemos la versión final", dijo.

Comentarios