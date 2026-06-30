La paraestatal señaló que el servicio de agua potable debe atenderse con responsabilidad, información precisa y trabajo en campo

Inicio / Nuevo León / Convoca AyD a retomar trabajo coordinado para servicio en García

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey convocó este martes al municipio de García a retomar el trabajo coordinado mediante una mesa de diálogo y seguimiento técnico.

Con el fin de fortalecer las condiciones del servicio de agua potable, reiteró su disposición permanente para escuchar y atender a las familias del municipio.

Señaló que el servicio de agua potable debe atenderse con responsabilidad, información precisa y trabajo en campo, por lo que la mesa propuesta permitirá revisar caso por caso los reportes existentes.

De acuerdo con el director Eduardo Ortegón Williamson, la semana pasada se estaba llevando a cabo de manera fluida, por lo que se obtuvieron resultados positivos.

"La prioridad de Agua y Drenaje son las familias de García. Estamos abiertos al diálogo y a retomar el trabajo coordinado con el municipio, que hasta la semana pasada se estaba llevando a cabo de manera fluida y con buenos resultados”.

La paraestatal destacó que mantiene personal operativo en campo, monitoreo de presiones, revisión de infraestructura hidráulica, atención de reportes ciudadanos y acciones de eficiencia hídrica para mejorar la continuidad del servicio en el municipio.