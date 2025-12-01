Cerrar X
nl_miguel_flores_a228d39ad5
Nuevo León

Convoca gobierno a mesa de trabajo para presupuesto

Miguel Flores convocó a los coordinadores locales para construir un presupuesto acorde a las necesidades de NL y que pueda transitar entre todos las partidos

  • 01
  • Diciembre
    2025

El Secretario de Gobierno del Estado, Miguel Flores, convocó a los coordinadores de las bancadas locales a una mesa de trabajo para construir un presupuesto acorde a las necesidades del estado y que pueda transitar entre todas las bancadas.

A través de un comunicado, el funcionario estatal indicó que la reunión será este martes 2 de diciembre a las 14:00 horas y se espera que acudan todos los coordinadores, junto con la presidenta del Congreso, Itzel Castillo, y la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza.

“El Presupuesto 2026 se construye con la participación de todos. Por eso hemos convocado a una mesa de trabajo, con el fin de llegar a acuerdos y sacar adelante este Presupuesto".

“Nuestro objetivo es claro: que Nuevo León cuente con un Presupuesto a la altura de sus necesidades y que siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, dijo Miguel Flores.

Los coordinadores de las bancadas del PAN y de Morena externaron su preocupación, ya que desde la semana pasada no tenían señales por parte del Ejecutivo para continuar con las negociaciones del presupuesto.

“Están más preocupados por ver los partidos del mundial; es una preocupación que ya le manifesté a la presidenta de la comisión de presupuesto y a la coordinadora de Movimiento Ciudadano, porque habíamos hecho un acuerdo de que iba a haber mesas de trabajo con el sector empresarial, los enlaces de la tesorería y el Poder Ejecutivo, para ver la situación del aumento al ISN y el endeudamiento".

“Ojalá hagan un espacio en esa agenda tan importante que tiene el gobernador, de estar presente en el sorteo y no ponerle atención a las verdaderas prioridades que tiene Nuevo León”, dijo Carlos de la Fuente.

Por su parte, el coordinador de Morena, Mario Soto, aseguró que las negociaciones del Paquete Fiscal 2026 estaban en pausa.

“Están en pausa. Nosotros lo que esperamos es que, antes de que termine este periodo ordinario de sesiones, poder tener negociación y poder tener claridad de qué es lo que va a pasar. Lo he mencionado mucho".

“Pedimos al Gobierno del Estado que den un presupuesto responsable y también a mí se me hace una exageración en lo que están pidiendo de financiamiento; creo, considero que no es responsable y, por lo tanto, pues se tiene que llegar a acuerdos para poder sacar un paquete fiscal responsable para el Estado”, dijo Mario Soto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_waldo_fernandez_bc0da0936a
Pide Waldo no usar mesa de seguridad para fines políticos
Whats_App_Image_2025_12_02_at_7_58_24_PM_a894892ef7
Continúan las comparecencias del gabinete estatal
nl_asosciacion_de_alcaldes_a27d3adc80
Pide Asociación de Alcaldes no politizar seguridad
publicidad

Últimas Noticias

inter_ice_la_ce383a2d33
Arrestan a hombre que lanzó molotov al edificio del ICE en LA
Whats_App_Image_2025_12_02_at_10_21_17_PM_7321eb8cd4
Govea Orozco rinde protesta como nuevo fiscal estatal
Lupita_Jones_84fb9b4287
Afirma Lupita Jones que Miss Universo 'perdió el rumbo'
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
rector_gira_2025_espana_egresados_uanl_2_21f8f93b6e
UANL conecta con sus egresados europeos en España y Reino Unido
publicidad
×