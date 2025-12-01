Convoca gobierno a mesa de trabajo para presupuesto

El Secretario de Gobierno del Estado, Miguel Flores, convocó a los coordinadores de las bancadas locales a una mesa de trabajo para construir un presupuesto acorde a las necesidades del estado y que pueda transitar entre todas las bancadas.

A través de un comunicado, el funcionario estatal indicó que la reunión será este martes 2 de diciembre a las 14:00 horas y se espera que acudan todos los coordinadores, junto con la presidenta del Congreso, Itzel Castillo, y la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza.

“El Presupuesto 2026 se construye con la participación de todos. Por eso hemos convocado a una mesa de trabajo, con el fin de llegar a acuerdos y sacar adelante este Presupuesto".

“Nuestro objetivo es claro: que Nuevo León cuente con un Presupuesto a la altura de sus necesidades y que siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, dijo Miguel Flores.

Los coordinadores de las bancadas del PAN y de Morena externaron su preocupación, ya que desde la semana pasada no tenían señales por parte del Ejecutivo para continuar con las negociaciones del presupuesto.

“Están más preocupados por ver los partidos del mundial; es una preocupación que ya le manifesté a la presidenta de la comisión de presupuesto y a la coordinadora de Movimiento Ciudadano, porque habíamos hecho un acuerdo de que iba a haber mesas de trabajo con el sector empresarial, los enlaces de la tesorería y el Poder Ejecutivo, para ver la situación del aumento al ISN y el endeudamiento".

“Ojalá hagan un espacio en esa agenda tan importante que tiene el gobernador, de estar presente en el sorteo y no ponerle atención a las verdaderas prioridades que tiene Nuevo León”, dijo Carlos de la Fuente.

Por su parte, el coordinador de Morena, Mario Soto, aseguró que las negociaciones del Paquete Fiscal 2026 estaban en pausa.

“Están en pausa. Nosotros lo que esperamos es que, antes de que termine este periodo ordinario de sesiones, poder tener negociación y poder tener claridad de qué es lo que va a pasar. Lo he mencionado mucho".

“Pedimos al Gobierno del Estado que den un presupuesto responsable y también a mí se me hace una exageración en lo que están pidiendo de financiamiento; creo, considero que no es responsable y, por lo tanto, pues se tiene que llegar a acuerdos para poder sacar un paquete fiscal responsable para el Estado”, dijo Mario Soto.

