Marx Arriaga convoca asamblea tras su salida de la SEP

Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), convocó a una asamblea y jornada de protesta desde las oficinas que ocupaba en la Ciudad de México, luego de que la dependencia confirmara su relevo del cargo.

Desconoce formalmente su destitución

El exfuncionario sostuvo que no ha recibido una notificación oficial por escrito que formalice su separación del puesto, por lo que afirmó que, jurídicamente, continúa en funciones hasta que se cumpla el procedimiento correspondiente. Bajo ese argumento, decidió permanecer en el inmueble y organizar actividades públicas para fijar postura sobre su salida.

La SEP informó que la plaza que ocupaba tendrá un cambio en su naturaleza administrativa, lo que permitirá realizar un nuevo nombramiento. La dependencia también precisó que no se trató de un desalojo forzoso, sino de un relevo administrativo.

Convoca “Protesta con Propuesta”

Desde sus redes sociales, Arriaga lanzó un llamado a participar en una asamblea que denominó “Protesta con Propuesta”, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo en torno al rumbo de la política educativa y los materiales escolares, la convocatoria incluyó transmisiones en vivo y conversatorios con docentes y simpatizantes.

Durante las actividades, el exdirector señaló que su permanencia en las oficinas no responde a un interés personal por el cargo, sino a la intención de defender el proyecto educativo impulsado en años recientes.

¡La asamblea es el corazón del pueblo!



Mañana, al terminar nuestra jornada de 24 horas de "Protesta con Propuesta", los Comités para la Defensa de la #NEM y sus #LTG reinstalarán su Asamblea para definir las acciones políticas que continuarán.

Defensa de los libros de texto y la Nueva Escuela Mexicana

Arriaga estuvo al frente de la elaboración y rediseño de los libros de texto gratuitos vinculados a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), materiales que generaron debate nacional por sus contenidos y enfoque pedagógico.

En sus mensajes públicos, afirmó que existen presiones para modificar los materiales desarrollados bajo su gestión, según su postura, la discusión de fondo no es laboral, sino sobre el modelo educativo y la orientación de los contenidos escolares.

SEP señala desacato en ajustes a libros de texto

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en octubre de 2025 envió dos oficios a Marx Arriaga Navarro para instruirle ajustes en los materiales educativos de nivel básico, entre ellos la integración en un solo volumen del texto Un libro sin recetas para la maestra y el maestro.

En uno de los documentos, la dependencia solicitó reorganizar los cinco ejemplares en una edición única, con el argumento de optimizar recursos y generar un impacto presupuestal acorde con los principios de austeridad.

En otro oficio, pidió realizar adecuaciones en apartados identificados como “no pertinentes” dentro del paquete de libros de texto gratuitos correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.

Arriaga sostuvo públicamente que los cambios implicaban modificar contenidos relacionados con memoria histórica y episodios del pasado reciente del país.

De acuerdo con su postura, mantener esos temas era necesario para fortalecer una visión crítica en la formación del alumnado.

Posteriormente, la SEP emitió un comunicado en el que reconoció el trabajo de Arriaga al frente de la Dirección General de Materiales Educativos y su participación en la elaboración de los 107 libros de texto gratuitos vinculados a la Nueva Escuela Mexicana, no obstante, señaló que también se le planteó incorporar más contenidos, como el fortalecimiento de lenguas indígenas y una mayor presencia de mujeres en los libros de historia.

La dependencia indicó que dichas propuestas no avanzaron y que la falta de acuerdos retrasó durante meses la implementación de los ajustes sugeridos.

Según la versión oficial, Arriaga rechazó esa alternativa y expresó que evaluaría si presentaría su renuncia, en un proceso que finalmente derivó en su relevo del cargo.

Más de 70 horas en oficinas

De acuerdo con los propios reportes difundidos por el exfuncionario y medios nacionales, Arriaga ha permanecido por más de 70 horas en el espacio que ocupaba dentro de la Dirección General de Materiales Educativos, donde realiza reuniones y transmisiones digitales para exponer sus argumentos.

La situación ocurre en un contexto de debate público sobre el rumbo de la política educativa federal. Mientras la SEP avanza en el proceso de designación de un nuevo titular para el área, Arriaga mantiene su postura de que su salida debe formalizarse conforme a los procedimientos establecidos.

El caso continúa generando reacciones entre integrantes del magisterio y actores políticos, en medio de una discusión más amplia sobre el futuro de los materiales educativos y la implementación de la Nueva Escuela Mexicana.

