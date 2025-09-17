Cerrar X
Crean medalla ‘Mauricio Fernández’ por aportaciones culturales

En honor a las aportaciones culturales que ha hecho, el Congreso del Estado aprobó la creación de la medalla ‘Mauricio Fernández’

En honor a las aportaciones culturales que ha hecho, el Congreso del Estado aprobó la creación de la medalla ‘Mauricio Fernández’ para honrar a todo aquel que tenga una aportación cultural importante a la entidad.

Por mayoría de 37 votos a favor se creó esta medalla y será el mismo Mauricio Fernández el primero en recibirla, por las aportaciones como el museo La Milarca y otras donaciones que ha hecho con el propósito de alimentar el pstrimonio cultural del estado.

“La creación de la medalla de honor “Mauricio Fernández Garza” representa un justo reconocimiento a quienes han dedicado su vida a fortalecer la identidad cultural de Nuevo León, a impulsar el arte en todas sus expresiones y a tender puentes entre la tradición y la innovación. 

“Nombrar esta presea en honor a Mauricio Fernández Garza, no es casualidad; su legado como promotor cultural, coleccionista y defensor del patrimonio artístico trasciende y se convierte en referente obligado de nuestra historia contemporánea”, dijo Claudia Caballero diputada de San Pedro por el PAN.

A favor también se manifestaron diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI y PRD, quienes coincidieron en que Mauricio Fernández ha sido un gran impulsor de la cultura en Nuevo León por lo cual merece ser reconocido de esta manera.

“Reconocerlo con esta medalla es distinguir que el liderazgo se construye con hechos, y que el legado se deja en obras,trabajando y no solo en palabras. Es también reconocer que en Nuevo León, sabemos enaltecer una trayectoria que merece ser honrada, por ser un referente empresarial, porque si algo se distingue el pueblo de Nuevo León, es que siempre ha sido pionero y referente del sector empresario con grandes figuras como lo es Mauricio Fernández.
 
“Por eso, celebramos que esta medalla lleve su nombre y que le sea entregada la primera medalla de esta índole, al propio MauricioFernández, porque representa lo que queremos fomentar: visión, compromiso y resultados”, dijo Perla Villarreal del PRD.

Esta medalla será hecha de plata y se entregará 1 vez al año a un representante o a un ciudadano o ciudadana que aporte a la cultura en Nuevo León.


