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Coahuila

Crean Unidad de Derechos Humanos en Parras de la Fuente

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila y el municipio acuerdan una unidad para atender quejas y promover derechos humanos

  • 16
  • Abril
    2026

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) y el Ayuntamiento de Parras de la Fuente firmaron un acuerdo para establecer la “Unidad Enlace de Derechos Humanos” en el municipio. La reunión fue encabezada por el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez, y el alcalde Fernando Orozco Lara, quienes buscan fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos a nivel local.

La nueva unidad trabajará en colaboración con la primera visitaduría para atender quejas relacionadas con posibles violaciones a los derechos humanos, así como mejorar el proceso de solicitudes de información. Este esfuerzo convierte a Parras de la Fuente en el segundo municipio de Coahuila en contar con dicha unidad en 2026, sumándose a otras iniciativas implementadas en el estado.

Entre los objetivos de la Unidad Enlace se incluye la creación de un canal de comunicación permanente entre la CDHEC y el municipio, facilitando la atención y resolución de quejas. Además, se llevarán a cabo programas de capacitación y sensibilización dirigidos a funcionarios y cuerpos de seguridad, promoviendo así una cultura de respeto a los derechos humanos en la comunidad.

Con esta firma, Parras de la Fuente también se une al programa “Ruta DH”, convirtiéndose en el cuarto municipio del estado en formalizar su compromiso con la CDHEC para implementar políticas públicas enfocadas en derechos humanos en áreas clave como seguridad, salud y educación. Este acuerdo reafirma el compromiso de ambas instituciones hacia la defensa y protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.


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