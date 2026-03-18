Crean nueva Comisión Migratoria para trabajar nueva ley

El Congreso del Estado aprobó la creación de la Comisión de Asuntos Migratorios, un órgano legislativo que tendrá como objetivo principal avanzar en la elaboración de una nueva Ley de Migrantes, así como dar seguimiento a temas relacionados con la atención, regulación y condiciones en las que se encuentra esta población en la entidad.

Buscarán coordinación con autoridades federales y estatales

De acuerdo con los diputados, esta comisión también permitirá establecer coordinación con instancias como el Instituto Nacional de Migración, autoridades de salud y corporaciones de seguridad, con el fin de revisar protocolos de actuación a incidentes de violencia y posibles riesgos sanitarios vinculados al tránsito de personas migrantes.

Destacan importancia de atender crisis relacionadas

“Creo que hemos estado avanzando en este periodo, con el tema de la ley de migrantes, espero que ahora ya con una comisión de dictamen legislativo que va a presidir nuestra presidenta." “Es un tema muy importante para darle el correcto seguimiento a todo el tema de los migrantes principalmente, pues causa de las crisis, porque hay que decirlo de las crisis en salud que ha venido teniendo nuestro estado Como hoy tenemos el tema de sarampión, que a lo mejor no se ha desbordado, pero pues no deja de ser una crisis”, dijo el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente."

Buscan garantizar derechos y acceso a servicios

Asimismo, con la creación de la nueva Ley de Migrantes se busca garantizar el acceso de las personas migrantes a servicios básicos, incluyendo atención médica y establecer mecanismos para que enfrenten procesos legales en caso de incurrir en conductas delictivas respetando los derechos humanos de estas personas.

“Porque también hoy no reciben un trato digno, no dejan de ser personas y hay estándares en derechos humanos para los migrantes que hay que proteger y por otro lado, pues las situaciones es de riesgo que también puedan traer, ¿verdad?”, agregó De la Fuente.

Integrarán comisión con legisladores de distintas bancadas

La Comisión será presidida por la diputada presidenta del Congreso, Itzel Castillo y será integrada por los priistas Elsa Escobedo, José Manuel Valdez, los panistas José Luis Santos y Mauro Guerra, de Morena estará Brenda Velázquez y Jesús Elizondo; de Movimiento Ciudadano estará Glen Villarreal y Armando Víctor Gutiérrez, además de la diputada del PRD, Perla Villarreal y la del Verde, Claudia Chapa.

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