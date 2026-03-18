Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
55155213623_f8c37c7f28_o_ad3a5c3efc
Nuevo León

Crean nueva Comisión Migratoria para trabajar nueva ley

Con la creación de la nueva Ley de Migrantes se busca garantizar el acceso de las personas migrantes a servicios básicos, incluyendo atención médica

  • 18
  • Marzo
    2026

El Congreso del Estado aprobó la creación de la Comisión de Asuntos Migratorios, un órgano legislativo que tendrá como objetivo principal avanzar en la elaboración de una nueva Ley de Migrantes, así como dar seguimiento a temas relacionados con la atención, regulación y condiciones en las que se encuentra esta población en la entidad.

Buscarán coordinación con autoridades federales y estatales

De acuerdo con los diputados, esta comisión también permitirá establecer coordinación con instancias como el Instituto Nacional de Migración, autoridades de salud y corporaciones de seguridad, con el fin de revisar protocolos de actuación a incidentes de violencia y posibles riesgos sanitarios vinculados al tránsito de personas migrantes.

Destacan importancia de atender crisis relacionadas

“Creo que hemos estado avanzando en este periodo, con el tema de la ley de migrantes, espero que ahora ya con una comisión de dictamen legislativo que va a presidir nuestra presidenta."

 “Es un tema muy importante para darle el correcto seguimiento a todo el tema de los migrantes principalmente, pues causa de las crisis, porque hay que decirlo de las crisis en salud que ha venido teniendo nuestro estado Como hoy tenemos el tema de sarampión, que a lo mejor no se ha desbordado, pero pues no deja de ser una crisis”, dijo el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente."

Buscan garantizar derechos y acceso a servicios

Asimismo, con la creación de la nueva Ley de Migrantes se busca garantizar el acceso de las personas migrantes a servicios básicos, incluyendo atención médica y establecer mecanismos para que enfrenten procesos legales en caso de incurrir en conductas delictivas respetando los derechos humanos de estas personas.

“Porque también hoy no reciben un trato digno, no dejan de ser personas y hay estándares en derechos humanos para los migrantes que hay que proteger y por otro lado, pues las situaciones es de riesgo que también puedan traer, ¿verdad?”, agregó De la Fuente.

Integrarán comisión con legisladores de distintas bancadas

La Comisión será presidida por la diputada presidenta del Congreso, Itzel Castillo y será integrada por los priistas Elsa Escobedo, José Manuel Valdez, los panistas José Luis Santos y Mauro Guerra, de Morena estará Brenda Velázquez y Jesús Elizondo; de Movimiento Ciudadano estará Glen Villarreal y Armando Víctor Gutiérrez, además de la diputada del PRD, Perla Villarreal y la del Verde, Claudia Chapa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_03_18_T114832_163_e6a33bb623
Activan operativo carretero previo a Semana Santa en Nuevo León
Whats_App_Image_2026_03_17_at_5_27_47_PM_67cae717fd
Rescata División Ambiental a perro agredido en Guadalupe
semanart_8172aed7f0
México concluye la contención de un derrame de hidrocarburo
publicidad

Últimas Noticias

finabien_remesas_f9bdd740cd
FINABIEN rebasa meta con 132 mil tarjetas para envío de remesas
kevin_spacey_15c7d52378
Kevin Spacey pacta acuerdo para evitar juicio por agresión sexual
hijastro_mencho_cjng_5e2a771fcc
Hijastro de 'El Mencho' asume control del CJNG, según reportes
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
PROTECCION_CIVIL_ac46872a94
Reporta PC saldo blanco tras fuertes vientos en Nuevo León
publicidad
×