Cruces ferroviarios: riesgo por falta de plumas y señalamientos

Los cruces ferroviarios en la ciudad siguen siendo un problema para los automovilistas, y es que algunos de ellos no cuentan con plumas, semáforos y suficientes señalamientos.

Visitamos algunos cruces como Fleteros y Gonzalitos, en Monterrey, donde la pluma brilla por su ausencia, faltan semáforos y la señalización es carente.

O bien, el cruce de Cuauhtémoc y Las Vías, en Santa Catarina, donde si bien, hay una pluma, según transeúntes en ocasiones no funciona.

Y los automovilistas piden auxilio.

“Es muy peligroso por los accidentes que ha habido hasta con pluma. ¿Usted ve señalamientos? La verdad no, no he visto ningún señalamiento, ni tránsitos, ni nada por el estilo. ¿Usted ha tenido sustos en estos cruces? La verdad si, amigo, he tenido ahí de repente algunos sustillos, ojalá y pongan ahí señalamientos”, dijo Juan Rivas, conductor.

“Es un peligro para el automovilista porque no hay señalamientos. ¿Le ha tocado ver algún accidente? La semana pasada allá en el crucero de Benavides, ahí el tren se llevó un carrito rojo”, agregó Eduardo Saucedo, automovilista.

“Está feo porque ahorita que íbamos a cruzar, viene muy rápido y no pita, ni nada el tren”, refirió Edgar Macías.

Los accidentes en estas consideradas zona de la muerte están a la orden del día, tal es el caso de Barragán y Las Torres, en Escobedo, donde recientemente el tren se llevó a un tráiler.

O en el cruce de las avenidas Icamole y Las Grutas, en García, donde el embestido fue un camión y dejó un lesionado.

Y como bien recordamos, en las vías de Cuauhtémoc, donde la desgracia estuvo cerca luego que el tren impactara a una ruta 400 con pasajeros.

