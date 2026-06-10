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Nuevo León

Cumplirá condena en Durango antes de juicio por caso de Arboleda

El principal sospechoso del asesinato de Juan Carlos García en San Pedro, Carlos Eugenio 'N', permanece detenido en Durango

  • 10
  • Junio
    2026

El principal sospechoso del asesinato de Juan Carlos García, ocurrido en la zona de Arboleda, en San Pedro, permanecerá en Durango para enfrentar y, en su caso, cumplir la condena que resulte por un presunto robo con violencia antes de ser trasladado a Nuevo León para responder por el homicidio de Arboleda. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que Carlos Eugenio "N"., de 18 años, señalado como uno de los presuntos autores materiales del homicidio, se encuentra detenido desde la tercera semana de mayo en Durango. 

Aunque el proceso por el asesinato puede avanzar de manera paralela, el imputado no podrá ser llevado a Nuevo León hasta que concluya su situación jurídica en aquella entidad. 

“La actualización de la cuestión del homicidio de Arboleda es que está vinculado con prisión preventiva, se encuentra en un plazo de cierre de investigación y hasta el momento se ha determinado todavía su presencia en el estado de Durango; una vez que sea desocupado allá o cumpla la pena que le resulte allá, será trasladado aquí”, dijo el fiscal estatal, Javier Flores Saldívar. 

Las autoridades señalaron que Carlos Eugenio "N" es considerado el principal sospechoso del asesinato de Juan Carlos García.

Sin embargo, la investigación continúa abierta debido a que aún permanece prófugo el presunto cómplice que conducía el Nissan Versa blanco utilizado para llegar al lugar del ataque y posteriormente huir. 

“Se sigue la investigación, estamos tratando de dar con los partícipes materiales, así como el intelectual”, agregó Flores Saldívar.

Según la Fiscalía, además de ubicar al segundo autor material, las indagatorias buscan identificar y judicializar a quienes ordenaron el crimen.


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