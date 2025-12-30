Podcast
Internacional

'El Gerente' llegó a Ecuador y cumplirá prisión preventiva

La Fiscalía ecuatoriana indicó que el detenido contaba con una orden de encarcelamiento para responder por delincuencia organizada

  • 30
  • Diciembre
    2025

Tras su extradición desde Emiratos Árabes Unidos, Roberto Álvarez Vera, alias “El Gerente”, fue encarcelado en Ecuador para enfrentar cargos por delincuencia organizada y lavado de activos. El procedimiento marca un avance en las investigaciones contra la organización criminal conocida como Comandos de la Frontera, involucrada en narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Extradición y traslado a prisión de máxima seguridad

Álvarez Vera, de 45 años, fue extraditado el lunes tras ser capturado en Dubái y arribó a Guayaquil cerca de la medianoche. La Fiscalía ecuatoriana indicó que el detenido contaba con una orden de encarcelamiento para responder por delincuencia organizada y que será imputado por lavado de activos en una audiencia programada la próxima semana.

Posteriormente, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad "El Encuentro", en la provincia de Santa Elena, infraestructura construida durante la administración del presidente Daniel Noboa.

carcel maxima seguridad el encuentro en ecuador.jpg

¿Con qué antecedentes cuenta Robero Álvarez 'El gerente'?

El Ministerio del Interior detalló que Álvarez Vera es investigado desde 2019 por su presunta participación en la captura de un sumergible que transportaba tres toneladas de droga durante un operativo en España.

En Ecuador, las causas judiciales contra miembros de los Comandos de la Frontera, incluido el cabecilla, se iniciaron en 2023 por crimen organizado y tráfico internacional de drogas.

Varios implicados, incluidos familiares de Álvarez Vera, fueron sentenciados en 2025 a 13 años de prisión, mientras él permanecía prófugo hasta su captura.

Vinculación con ataques violentos

Las autoridades ecuatorianas también relacionan a Álvarez Vera con el asesinato de 11 militares durante una emboscada con explosivos el 9 de mayo en el sector denominado “Alto Punino”, en la provincia amazónica de Orellana.

asesinan a 11 militares ecuador el gerente.jpg

Los militares realizaban un operativo contra la minería ilegal, y el ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, que operan junto a disidencias de las FARC en los departamentos colombianos de Putumayo y Nariño, en asociación con grupos delincuenciales ecuatorianos.

Operaciones transfronterizas y seguridad regional

Ecuador y Colombia comparten una frontera de aproximadamente 600 kilómetros, donde diversos grupos armados se dedican a actividades ilegales como narcotráfico y minería ilícita.

Las autoridades de ambos países han reforzado la cooperación en inteligencia y seguridad para combatir a estas organizaciones y desmantelar sus estructuras criminales.

 


