Cursos de verano gratis llegan a 1,700 niños en Santa Catarina

El Gobierno de Santa Catarina y el DIF Municipal ofrecen actividades deportivas, recreativas y de prevención en 40 sedes hasta el 7 de agosto

Las vacaciones de verano se han convertido en una oportunidad para aprender, convivir y desarrollar nuevas habilidades en Santa Catarina. A través del Gobierno Municipal y el DIF Santa Catarina, más de 1,700 niñas y niños de entre 6 y 12 años participan en los cursos de verano gratuitos que se realizan en 40 sedes distribuidas por el municipio.

Los asistentes disfrutan de una amplia oferta de actividades deportivas y recreativas, entre ellas natación, fútbol, karate, gimnasia, taekwondo, ritmos latinos, ajedrez y tenis de mesa, con el objetivo de fomentar la sana convivencia y el aprovechamiento del periodo vacacional.

Además del entretenimiento, los campamentos también promueven la cultura de la prevención mediante programas como Jaguares Kids, donde personal de Protección Civil enseña a los menores conocimientos básicos de primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP), autocuidado e identificación de riesgos, brindándoles herramientas para actuar ante una situación de emergencia.

La oferta también contempla campamentos inclusivos, ampliando las opciones para que más niñas y niños participen en actividades de recreación, aprendizaje y convivencia durante estas vacaciones.

Elizabeth Galicia Ruiz, titular de DIF Santa Catarina, compartió en entrevista para Info 7, que los campamentos de verano además de ser una experiencia para recordar, aportan a un sano desarrollo para los niños. ‘’Me gustaría que los papás se den la oportunidad de traer a los niños para que ellos aprendan, es un espacio, un ratito lo que van a estar aquí, pero les va a enriquecer mucho a ellos. Es una experiencia que después ellos van a recordar. Hay que darles la oportunidad de que crezcan de una manera sana. ‘’

Las autoridades informaron que los cursos de verano estarán disponibles hasta el 7 de agosto, por lo que las familias que aún deseen inscribir a sus hijos todavía pueden hacerlo.

Las personas interesadas pueden solicitar informes e inscribir a sus hijos enviando un mensaje de WhatsApp al 81 8462 2514. Donde recibirán información sobre las sedes disponibles, horarios y actividades.