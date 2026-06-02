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Nuevo León

Da Samuel García una bienvenida norteña a la Selección de Japón

Muy al estilo regiomontano, los seleccionados asiáticos fueron obsequiados con sombreros norteños antes de tomarse la fotografía oficial de su arribo

  • 02
  • Junio
    2026

A solo nueve días de que ruede el balón, el ambiente mundialista se encendió por completo en Nuevo León.

El gobernador del estado, Samuel García, encabezó el comité de recepción para dar la bienvenida oficial a la Selección Nacional de Japón al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

“Acompañado de la Secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, funcionarios estatales, la mascota "Leo" y un grupo norteño, el mandatario estatal recibió a los jugadores, a quienes muy al estilo regio les entregó un sombrero y se tomó la fotografía a su llegada”, informaron autoridades estatales.

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Muy al estilo regiomontano, los seleccionados asiáticos fueron obsequiados con sombreros norteños antes de tomarse la fotografía oficial de su arribo.

El combinado japonés iniciará de inmediato su concentración en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres (CET), ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde realizarán sus prácticas del 3 al 7 de junio.

La presencia de los asiáticos en tierras regias forma parte de la antesala de su debut formal en la justa. 

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El próximo 20 de junio, Japón se medirá ante su similar de Túnez sobre la cancha del Estadio Monterrey. Este encuentro adquirirá tintes históricos para el balompié internacional, al consolidarse de forma oficial como el partido número mil en la historia cronológica de las Copas del Mundo.

Previo al arribo de los futbolistas, la jornada aeroportuaria estuvo marcada por el impulso a la conectividad internacional de Nuevo León. 

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El gobernador encabezó el corte de listón del vuelo inaugural Monterrey-Madrid operado por la aerolínea Iberia. Esta nueva ruta, que despegó desde la Terminal A, operará formalmente a partir de este martes con tres frecuencias semanales, reforzando el estatus del estado como un hub de interconexión global.


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