Nuevo León da bienvenida a la Selección de Túnez para el Mundial

Faltando 11 días para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió un video mediante sus redes sociales para darle la bienvenida a la Selección de Túnez, que será la más ligada al estado durante la justa.

En el video se observa un intercambio futbolero y cultural del país africano con la "Sultana del Norte", donde las "Águilas del Cártago" quieren hacer historia.

Tendrá 'nido' regio

Como parte de su preparación para la justa, el combinado nacional decidió establecer su campo de entrenamiento en Nuevo León, precisamente en las instalaciones del Club de Fútbol Monterrey, ubicadas en El Barrial.

Túnez es el séptimo equipo que anunció que tendrá su campamento en México, siendo los otros Colombia, que entrenará en las instalaciones del Atlas en Guadalajara, Irán en el centro de entrenamiento de Xolos en Tijuana.

Este 14 de junio, Túnez llegará a Nuevo León para darlo todo en la cancha y vivir una nueva sensación: EL MUNDIAL MAS NORTEÑO. ¡Arráncate, compadre! 🇹🇳⚽🦁 pic.twitter.com/ous7KyHjPN — Samuel García (@samuel_garcias) May 31, 2026

Sudáfrica estará en la sede de Pachuca, uno de los campos más modernos y completos de América, Uruguay estará en Cancún, en el centro de entrenamiento Mayakoba.

Además, la Selección Mexicana hará lo propio en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF.

Como en casa

"Las Águilas del Cártago" serán el equipo que tenga más encuentros en suelo regio, pues enfrentarán dos de los tres partidos de la Fase de Grupos en el Estadio Monterrey.

Su primer compromiso será ante Suecia, el 14 de junio, y el segundo será ante Japón, el día 21; todos en el Estadio Monterrey, también casa de Rayados.

Comentarios