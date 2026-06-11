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Nuevo León

Nuevo León da bienvenida a aficionados al 'Mundial Más Norteño'

A través de redes sociales, la entidad buscó posicionarse como una de las mejores sedes, donde mezcla la cultura nuevoleonesa con atractivos internacionales

  • 11
  • Junio
    2026

Con un emocionante video, así es como el Gobierno de Nuevo León le dio la bienvenida a los aficionados de las selecciones de Japón, Suecia, Corea, Sudáfrica y Túnez al "Mundial Más Norteño".

Durante semanas previas, Nuevo León emitió invitaciones para los fanáticos del balompié que se darían cita en la ciudad de Monterrey para disfrutar los enfrentamientos de sus respectivas selecciones.

En este video se encuentran todos los aficionados reunidos en el Estadio Monterrey, donde se disputarán al menos cuatro partidos de la justa deportiva.

A través de redes sociales, la entidad buscó posicionarse como una de las mejores sedes, donde mezcla la cultura nuevoleonesa con atractivos internacionales en diversas situaciones.

Por ejemplo, en el video sobre Suecia, se fusionó con la cultura de Nuevo León debido a que se muestra cómo los vikingos navegaban en barcos y portando hachas que terminan desembarcando en los sitios más emblemáticos. 

O Sudáfrica, donde "Leo" interactúa amigablemente con los turistas desde el Parque Nacional Kruger.

Te recomendamos: Nuevo León invita a Sudáfrica a vivir el 'Mundial Más Norteño'


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