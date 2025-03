Declaran fin de contingencia ambiental en Nuevo León

La contingencia ambiental que fue decretada el miércoles por la mañana debido a la llegada de polvos fugitivos de Texas y Coahuila fue concluida por la Secretaría de Medio Ambiente del estado la noche de este jueves.

En un comunicado, la dependencia señaló que dejó de llegar ese material particulado gracias al ingreso del frente frío número 36 por lo que cancelan la medida.

“Debido a que ha dejado de llegar polvo de Texas y de Coahuila a la zona metropolitana de Monterrey, por el próximo frente frío número 36, el nivel de polvo en el aire ha bajado de manera importante, por lo que se declara el fin de la Contingencia emitida el miércoles 19 de marzo”, señaló el estado.

La contingencia fue la tercera decretada en lo que va del año y se debió que desde el jueves ingreso una masa de polvo que opacó el cielo de la urbe regia durante dos días.

Esto provocó que la calidad del aire se ubicara en “extremadamente malo” en gran parte de la zona metropolitana.

En su comunicado, la dependencia llamó a la comunidad a no encender fogatas a fin de evitar incendios.

“Se solicita a toda la ciudadanía mantener las medidas para evitar incendios: No prendas fuego, no arrojes colillas, no tires botellas, no quemes basura.

“En caso de advertir algún incendio, favor de realizar el reporte al 911”, señaló el estado.

