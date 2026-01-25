Declaran estado de emergencia por tormenta invernal en EUA

Más de 20 entidades activaron protocolos de emergencia debido a la tormenta invernal acompañada de importantes precipitaciones de nieve presentes en las regiones del centro, este y sur de los Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, esta tormenta afectara a dos tercios del territorio estadoundiense mientras se dirige hacia el este. Por este paso, entidades como Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas se vieron gravemente afectados.

Más de 47,000 viviendas se quedaron sin electricidad, mientras que en Luisiana se reportaron 52,000 hogares más en las mismas condiciones.

De acuerdo con la agencia EFE, expertos mencionaron que esta es la mayor tormenta jamás registrada en Estados Unidos, la cual podría provocar intensas nevadas.

Nueva York activa alerta máxima

Servicios meteorológicos informaron que se se esperan acumulaciones de nieve entre 20 a 30 centímetros en menos de 48 horas, con afectaciones en los cinco distritos y parte de la metrópoli.

Ya comienza a caer una fuerte nevada en las regiones del Este y Noreste de Estados Unidos. #TormentaInvernal #Nieve pic.twitter.com/XHrKTzPnJR — Temporada Ciclónica RD (@TemporadaCiclon) January 25, 2026

Se estima que el termómetro podría descender hasta los -15° centígrados durante las próximas horas. Por lo que las escuelas de la ciudad mencionaron que se llevarán a cabo las clases vía remota.

Se prevé que más de 2,000 trabajadores de saneamiento en turnos de 12 horas salgan a las calles para retirar la nieve de los caminos.

Trump aprueba declaraciones de emergencia de 10 estados

A través de redes sociales, el presidente Donald Trump escirbió que aprobó declaraciones federales de emergencia para los siguientes estados:

Tennessee

Georgia

Carolina del Norte

Maryland

Arkansas

Kentucky

Luisiana

Mississippi

Indiana

Virginia Occidental

Mientras que en Minneapolis se esperan este viernes temperaturas de hasta -32° centígrados, en Chicago de -28° centígrados y en Cleveland de -24° centígrados.

Más de 8,000 vuelos cancelados en Estados Unidos

Más de 8,000 vuelos programados para este fin de semana fueron cancelados debido a que las fuertes lluvias y temperaturas extremas amenazan con alcanzar hasta los 30 centímetros de acumulación de nieve, por lo que instaron a la población a permanecer en sus hogares.

