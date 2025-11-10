Cerrar X
Tamaulipas

Comercios de Reynosa se declaran listos para El Buen Fin

La Canaco de Reynosa anunció que todo está listo para la próxima edición del programa nacional de descuentos conocido como El Buen Fin

  • 10
  • Noviembre
    2025

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Reynosa anunció que todo está listo para la próxima edición del programa nacional de descuentos conocido como El Buen Fin, en el que se espera la participación de alrededor de mil 500 negocios locales, cifra superior a los cerca de mil 200 registrados el año pasado.

El presidente de la Canaco, Gildardo López Hinojosa, informó que este crecimiento representa un incremento aproximado del 20 por ciento con respecto a 2024, resultado del impulso otorgado por el municipio para facilitar la apertura de nuevas empresas y del interés de inversionistas que han decidido establecer franquicias y nuevos giros comerciales en la ciudad.

“Este año estamos esperando mil 500 negocios registrados en Reynosa; el año pasado fueron cerca de mil 200. Nuestro proyecto en este momento es crecer con 300 negocios más”, expresó el dirigente empresarial, al destacar que el apoyo del municipio y las facilidades administrativas han sido clave para fomentar la apertura de más establecimientos.

López Hinojosa explicó que todos los negocios participantes ya se encuentran afiliados y listos para ofrecer atractivos descuentos en productos y servicios.

Aseguró que las expectativas son positivas, ya que los consumidores suelen concentrar sus compras en artículos de mayor duración, como electrodomésticos y productos para el hogar, que representan una parte importante de las ventas durante el evento.

“Creemos que el 20 por ciento de aumento en este año se va a realizar sin ningún problema; vamos a tener los logros, vamos a tener un muy buen fin. La gente se recarga mucho en los electrodomésticos, con productos que duran dos o tres años en las viviendas, y ya todos los negocios están preparados”, señaló.

El líder empresarial destacó que El Buen Fin representa una oportunidad importante para fortalecer la economía fronteriza y fomentar la confianza de los consumidores, además de impulsar la recuperación comercial tras los desafíos de los últimos años.

Con el entusiasmo de los comerciantes y el respaldo de las autoridades locales, Reynosa se alista para vivir una edición exitosa de El Buen Fin, en beneficio tanto de los empresarios como de las familias que buscan aprovechar las promociones de esta temporada.


