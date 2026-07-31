Definirán este viernes situación legal de chofer de Transpais

Un juez definirá la situación jurídica del operador del autobús, mientras uno de los lesionados fue operado y otro conductor sufrió una amputación

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El operador del autobús de Transpais involucrado en el accidente registrado el pasado martes en el Centro de Monterrey comparecerá este viernes al mediodía ante un juez de Control, como parte del proceso para definir su situación jurídica.

José Luis N., de 57 años, permanece internado en el Hospital Metropolitano bajo observación médica, mientras avanza la investigación por el percance ocurrido este martes en el cruce de las calles Arteaga y Villagrán.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León solicitó la audiencia inicial de control de detención e imputación, en la que un juez determinará si existen elementos suficientes para formular cargos en su contra y resolver su situación legal.

El accidente ocurrió cuando el autobús número 9621 de Transpais presuntamente se quedó sin frenos, lo que provocó una serie de colisiones que dejaron al menos nueve personas lesionadas, además de cuantiosos daños materiales y un severo caos vial en el primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del percance y determinar las responsabilidades correspondientes.

Peatón ingresa a cirugía; amputan pierna a conductor de Ruta 1

El peatón que resultó prensado durante el accidente protagonizado por un autobús de Transpais en el Centro de Monterrey, Juan Diego Méndez, de 20 años, fue trasladado a un hospital particular para continuar con su atención médica.

Se informó que el cambio de nosocomio fue cubierto por la empresa Transpais, que asumió los gastos del traslado y del ingreso del joven al nuevo hospital.

De acuerdo con familiares, Juan Diego se encuentra estable y fue ingresado a cirugía como parte del tratamiento por las lesiones que sufrió en el percance.

En tanto, Juan Antonio Espinoza Pérez, de 36 años, conductor de la Ruta 1 Pilares involucrado en el accidente, permanece hospitalizado luego de ingresar al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS con una fractura expuesta de tibia en la pierna izquierda.

Aunque el personal médico realizó maniobras para intentar salvar la extremidad, la gravedad de las lesiones obligó a practicarle la amputación de la pierna.