Dejó 'El Bronco' transporte en descuido total: Hernán Villarreal

La herencia del mal manejo en el tema de transporte público que dejó el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” mermó en las cifras de usuarios, uno de los daños más complejos de solucionar para esta administración.

Así lo dio a conocer el secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, Hernán Villarreal, en entrevista con El Horizonte, donde destacó el déficit de uso, pasando de un 40% a tan solo el 20%; es decir, lo tumbó a la mitad.

También, el funcionario estatal comentó que se trabaja en poder subir esta cifra hasta un 34% para finales de la gestión encabezada por el gobernador, Samuel García, pero agregó que ha sido un tema complejo de solucionar.

“Veníamos de un uso del transporte del 40 y nos lo dejaron en 20; ahorita ya lo estamos subiendo, ya vamos en 29 y pensamos al final de la administración llegar a 34%; es muy difícil sin subir el uso del transporte".

“La gente que deja de usar el transporte compra un coche y entonces para regresarlo, pues está más complicado. A todos los nuevos jóvenes que quieren incorporarse a la vida productiva, los estamos invitando a que usen el transporte; entonces va a ir subiendo poco a poco el uso”, argumentó Villarreal.

Al reconocer el estado deplorable en el que recibieron el sistema de transporte público de Nuevo León, Villarreal añadió que se dio un mantenimiento importante a las distintas opciones de movilidad; incluso en el metro, se reconstruyó la Línea 2 y se hizo una inversión en más de 20 trenes para la Línea 1.

El funcionario estatal sentenció que también los camiones se entregaron con un déficit considerable, al dejar poco más de 2,000 camiones cuando se necesita mínimo el doble.

“Ha aumentado el número de transporte personal; esto ha hecho que la movilidad se pueda seguir dando, pero sobre todo lo que estamos construyendo en el metro adicional y todo lo que se invirtió en el mantenimiento de las líneas actuales de Metro. Acuérdate de que reconstruimos la línea dos, pero luego también ya se ha invertido en 22 trenes nuevos para la línea uno".

“O sea, se ha invertido mucho en transporte, pero sí, claro, nos dejaron un transporte que el metro estaba descuidado totalmente y los camiones a la baja totalmente; cada año había menos, menos, menos, hasta que llegamos a 2,400 camiones cuando necesitamos alrededor de 4,000”, explicó Villarreal.

En cuanto a los procesos legales en contra de El Bronco por las investigaciones de corrupción durante su administración, Villarreal afirmó no haber dado seguimiento a dicho tema, siendo de competencia de la fiscalía, y por el contrario, se enfocaron en solucionar la problemática del transporte público en el estado.

“Pues hubo hasta algunos arrestos, ¿no? Yo no he estado muy pendiente de eso, porque esos son temas que llevan las fiscalías, pero en otros se hicieron los arreglos para solventar esos temas; nosotros no nos metimos en el tema de las denuncias, lo que hicimos fue arreglar el tema de transporte”, agregó Villarreal.

