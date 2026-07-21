No descarta Adrián de la Garza tomar candidatura con el PAN

El alcalde sostuvo que será respetuoso de los tiempos políticos, aunque dejó abierta la posibilidad de competir si se construye un proyecto conjunto

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El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aseguró que actualmente está concentrado en su administración municipal, luego de ser ligado nuevamente con el PAN, por un presunto registro rumbo a la elección por la gubernatura.

Sin embargo, dejó entrever que está dispuesto a participar en una eventual contienda si existe un proyecto respaldado por la ciudadanía y los partidos políticos.

El edil reiteró que su prioridad es cumplir el compromiso que asumió con los regiomontanos desde el inicio de su gestión.

“Tengo un compromiso con la ciudad de Monterrey desde octubre de 2024. Hice un compromiso para poder resolver las problemáticas de la ciudad de Monterrey y en eso estoy muy concentrado”, expresó.

De la Garza destacó las acciones que realiza su administración en materia de infraestructura vial, rehabilitación de parques, alumbrado público, bacheo, movilidad y programas sociales, al señalar que el objetivo es elevar la calidad de vida de los habitantes.

No obstante, reconoció que la ciudadanía le ha manifestado en repetidas ocasiones su interés para que busque la gubernatura.

No me pasa desapercibido, obviamente, la posibilidad de que viene en próximas fechas la contienda por la gubernatura de este estado, donde la gente me lo ha dicho, los ciudadanos más que los partidos políticos, me lo dice la gente en la calle… quieren certeza para el estado de Nuevo León. “Quieren rumbo, quieren orden, quieren seriedad”, afirmó.

El alcalde sostuvo que será respetuoso de los tiempos políticos, aunque dejó abierta la posibilidad de competir si se construye un proyecto conjunto.

“Más adelante, si los partidos políticos están en esta dinámica de ir todos juntos con la sociedad de Nuevo León para darle rumbo, orden y la seriedad que merece Nuevo León, vamos a estar en esa plataforma y en esa dinámica”, señaló.

Respecto a si ya realizó o no un registro ante algún partido político, respondió que ese aspecto es secundario frente a la demanda ciudadana.