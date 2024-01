Denuncian que obras de San Pedro quitaron estacionamientos

Vecinos del casco urbano de San Pedro denunciaron que las obras de regeneración de la zona, que disminuyeron el ancho de calles y ampliaron las banquetas, les quitaron los espacios para estacionarse afuera de sus propiedades, lo que perjudica la movilidad en la zona.

Aracely Martínez, propietaria de una ferretería de más de 50 años de antigüedad, dijo que parece ser un plan orquestado por el alcalde Miguel Treviño para que, al no haber modo de estacionarse, todo el que por necesidad lo haga en las banquetas, sea multado, incluyendo si es el dueño, visitante, familiar o proveedor.

"Lo que estamos batallando más los negocios es con los clientes que quieren venir a comprar porque no hay espacio, no te dejan en este espacio estacionar un carro porque estás obstruyendo banqueta, y no hay venta", aseveró.

La vecina destapó las maniobras de la autoridad sampetrina.

"Llegó una camionetita que no se tardó ni 5 minutos y ya estaba la patrulla, porque nomás están cazando eso. Ayer estuvieron aplicando multas y se llevaron el carro de un vecino", acusó.

Aseguró que el colmo es que el Municipio les ordenó que cada vez que llegue un camión de mercancías se le tiene que notificar.

"Nos aventaron una notificación donde solicita el municipio que cada vez que venga un camión de mercancía se le tiene que hablar. Yo, que manejo vidrio aquí en mi negocio, no va a venir caminando (personal de) la empresa de dos cuadras, cuadra y media, con una lámina de 1.80 por 2.60, es ilógico... está ridículo todo eso", lamentó.



Además, denunció que el municipio sampetrino los amenaza con embargos exigiendo el pago del predial 2024, pese a que el plazo vence hasta diciembre, y les cobra indiscriminadamente los saldos o adeudos del 2023, sin considerar que no hubo ingresos por la parálisis derivada de las obras.

"Recibí un documento que tengo que pagar el saldo que me quedó del año pasado. Y hora quieren que pague esos 7 mil pesos más otro tanto, que casi son 29 mil pesos en total, me lo piden para antes del 30 de enero, no nada más a mí, sino a otras personas del casco y que, si no, nos van a embargar", afirmó.

Denunció el revanchismo del alcalde.

"No tiene más que cobrar venganza contra mí, que soy de las que encabeza a las personas que estamos en contra de este proyecto que quedó mal hecho. Yo siento una afrenta directa a mí", aseveró.

La vecina ratificó que las obras no han sido terminadas y que en su cuadra las banquetas, postería y cableado siguen sin concluirse, derivado de obras mal planeadas.



"Todo mal, sin terminar, y ni para cuándo se termine. Son obras ilógicas, no pensadas", declaró.

La vecina acusó al alcalde de insensible y vengativo.

