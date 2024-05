Denuncian vecinos de Ex Hacienda San Fco. casa problema

La vivienda marcada con el número 140 de la calle San Andrés, en la colonia Ex Hacienda San Francisco, en Apodaca, es la casa del terror.

“Hay un antecedente de unos detenidos, que huele feo, denuncia de perros, de garrapatas y en mal estado la casa”, dijo una vecina que prefirió mantenerse anónima.

Tras los reportes a esta casa se le restringieron las visitas.

“Les pedimos que se retiren aquí a la avenida y que le hablen al residente, aquí en este caso le habló al señor que viniera y cuando pasó la policía los coco y creo que traían enervantes … a lo que se vio sí", compartió.

Decidimos ir a la casa y efectivamente, es un desastre, sin embargo, un hombre que prefirió no identificarse, negó las acusaciones.

“¿Tienen problemas con los vecinos? No, problemas con ellos no, pero quién sabe porque ellos me echarán a cada rato a la perrera”, declaró el hombre que no se identificó.

Tampoco aceptó que es posesionario …

“Estoy rentando, tengo el papel de arrendatario .. si quiere se lo muestro … gracias”, ofreció.

Y jamás volvió …

Pero ojo, tampoco tiene medidor de luz …

Los vecinos le tienen miedo por agresivo y por el presunto consumo de estupefacientes y solicitan la acción de las autoridades.

Comentarios