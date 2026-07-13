Tras el arribo de las autoridades se desalojó de manera preventiva aproximadamente a 300 personas, dando inicio a un operativo de búsqueda de persona

Inicio / Nuevo León / Desalojan a 300 personas por incendio en aceitera de Zuazua

Un incendio que se registró la tarde de este lunes en una fábrica de aceites provocó la movilización de diversas corporaciones de auxilio y la evacuación preventiva de más de 300 personas en el municipio de Zuazua.

El reporte fue recibido alrededor de las 14:07 horas a través del sistema de emergencias 9-1-1, donde se alertó sobre un incendio en la empresa LYA, ubicada sobre Insurgentes Sur y el Libramiento Zuazua-Marín, en la zona centro del municipio.

Evacúan a más de 300 personas tras el incendio

De inmediato, elementos de Protección Civil de Nuevo León se trasladaron al sitio para atender la emergencia, al confirmarse que el siniestro se desarrollaba en una planta de lubricantes.

Como medida preventiva, fueron desalojados más de 300 trabajadores, mientras los cuerpos de rescate establecieron un perímetro de seguridad para evitar riesgos y facilitar las labores de combate al fuego e iniciar un operativo de búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas al interior del inmueble.

El fuerte incendio generó una columna de humo que se pudo observar desde varios municipios como San Nicolás y Guadalupe.

Las autoridades cerraron un área a la redonda pues se han registrado múltiples explosiones.

Protección Civil de Nuevo León informó que el incendio consumió tanques estacionarios y autotanques utilizados para el almacenamiento de aceite y diésel.

Autoridades reportan el incendio bajo control

El director de la corporación, Erik Cavazos, señaló que el fuego se encuentra confinado y bajo control, por lo que no existe riesgo de que se propague a otras áreas.

Asimismo, descartó personas lesionadas a consecuencia del siniestro y explicó que la densa columna de humo negro generada por el incendio podría persistir durante varias horas debido a la combustión del aceite almacenado en el sitio.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como corporaciones de General Zuazua, Marín y Ciénega de Flores.