Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_80_d8d22f5ae9
Tamaulipas

Desalojan 40 personas de hospital Infantil por conato de incendio

Aparentemente la falla eléctrica en un equipo de aire acondicionado provocó el desalojo de personal médico y pacientes pediátricos

  • 05
  • Octubre
    2025

Al menos 40 personas fueron desalojadas del Hospital Infantil de Ciudad Victoria cuando se presentó un conato de incendio durante la noche de este sábado.

Aparentemente, la falla de un aparato de aire acondicionado provocó varias nubes de humo, el cual se propagó por el área de urgencias.

03d71817-7e94-47ac-88dd-8010c4ecfa67.jpg

De acuerdo con personal de Protección Civil, al menos 35 trabajadores del nosocomio, incluidos médicos, enfermeras y empleados de administración, fueron desalojados del lugar junto con cinco pacientes pediátricos.

En tanto, la Vocería de Seguridad del Estado informó que una falla eléctrica provocó dicha alarma, debido a que una de las bandas del equipo se quemó.

Por este hecho, ninguna persona resultó herida debido a que en ningún momento, la falla produjo llamas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

ba89708e_18e2_4a16_8c2d_b9f6e328b7c8_1e1beb3bbc
Se registran 30 mil repatriaciones en la frontera de Tamaulipas
50ecac7e_92bc_4274_a6f9_a0e18f06842b_303d6d73ac
Escuelas de Nuevo Laredo presentan hundimientos por humedad
0cb33c49_bcc6_48c1_81ce_0df5d462cda8_4d7fc75079
Lista, la casa más divertida y tenebrosa de Nuevo Laredo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_06_at_5_41_01_PM_1_1aeb06b300
Guadalupe lanza campaña contra el cáncer de mama
ba89708e_18e2_4a16_8c2d_b9f6e328b7c8_1e1beb3bbc
Se registran 30 mil repatriaciones en la frontera de Tamaulipas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_06_T184629_751_bd7b2791c1
Muere Odín, destacado perro rescatista de Protección Civil NL
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×