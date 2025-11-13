Cerrar X
Desalojan a 75 personas tras incendio de boiler en la colonia Tec

Autoridades realizaron maniobras para la eliminación de riesgos, mientras que personal de Bomberos Nuevo León se hizo cargo de las labores finales

Un incendio registrado la tarde de este jueves en un edificio de departamentos ubicado en la colonia Tecnológico movilizó a corporaciones de emergencia y obligó a la evacuación preventiva de 75 personas.

Al arribar al inmueble, ubicado en Filósofos #305, los elementos confirmaron que el siniestro se originó en un boiler. Ante el riesgo, personal de Protección Civil desalojó a residentes de 24 departamentos.

El incendio ya fue controlado y no se reportaron personas lesionadas.

El administrador del edificio, Jorge Morales Rivera, permaneció en el lugar durante las acciones de auxilio.

En el sitio, las autoridades realizaron maniobras para la eliminación de riesgos, mientras que personal de Bomberos Nuevo León se hizo cargo de las labores finales.


