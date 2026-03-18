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Coahuila

Descartan autoridades vínculo electoral tras ataque en Torreón

Manolo Jiménez Salinas señaló que, luego de revisar el caso con la Fiscalía General del Estado, se determinó que el ataque no tiene motivación política

  • 18
  • Marzo
    2026

El incendio provocado de un vehículo con una bomba molotov frente al domicilio de un abogado en Torreón no está relacionado con el proceso electoral, sino con un conflicto de carácter personal, informaron autoridades estatales tras el avance de las investigaciones.

Gobierno estatal descarta motivación política

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que, luego de revisar el caso con la Fiscalía General del Estado, se determinó que el ataque no tiene motivación política, pese a versiones que intentaban vincularlo con el contexto electoral.

Ataque ocurrió durante la madrugada

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando dos personas arrojaron un artefacto incendiario contra un vehículo propiedad del abogado y activista Jesús Iván Macías Rodríguez, en el exterior de su domicilio en Torreón, sin que se reportaran personas lesionadas.

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Captan agresión en cámaras de vigilancia

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque quedó registrado en cámaras de videovigilancia, donde se observa a los presuntos responsables romper el vidrio del automóvil y lanzar la bomba molotov antes de huir del sitio.

El mandatario estatal enfatizó que se trata de un conflicto derivado de actividades profesionales de uno de los involucrados, por lo que pidió no politizar el caso ni generar interpretaciones alejadas de los resultados oficiales.

Garantizan condiciones de seguridad en elecciones

En este contexto, aseguró que Coahuila mantiene condiciones para garantizar un proceso electoral en paz, al destacar la coordinación en materia de seguridad y el avance en las investigaciones para dar con los responsables.

Finalmente, reiteró que en la entidad se actúa con firmeza ante cualquier hecho delictivo, con el objetivo de esclarecer los casos y mantener la estabilidad durante el periodo electoral.


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