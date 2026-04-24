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Nuevo León

Descartan nexo de atacante y policía en crimen en sector Arboleda

Las investigaciones se concentran en identificar al autor material del ataque, así como a quien ordenó o planeó el homicidio, indicó el fiscal Javier Flores

  • 24
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el homicidio del joven de 26 años ocurrido en la zona de Arboleda, en San Pedro Garza García, tendría como principal línea de investigación un posible vínculo con la delincuencia organizada, además de descartar hasta el momento relación entre el agresor y un oficial municipal.

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, aseguró que dentro de las investigaciones no existen elementos que apunten a una conexión entre el presunto homicida y el policía que tuvo contacto previo con la víctima.

“Por el momento se descarta completamente la coincidencia entre el homicida y el policía”, declaró.

Añadió que tampoco hay indicios para establecer que el elemento municipal tuviera conocimiento previo del ataque.

“Por el momento, no podemos decir que el policía sabía que se iba a perpetrar ese delito”, sostuvo.

Sobre el móvil del crimen, el funcionario señaló que una de las principales hipótesis apunta a grupos criminales.

“No podemos asegurarlo, pero todo indica que es en relación a delincuencia organizada”, expresó.

Asimismo, indicó que continúan abiertas diversas líneas de investigación para identificar al autor material, al posible autor intelectual y determinar plenamente las causas del homicidio.

Entre las diligencias realizadas se encuentran tres cateos en distintos municipios, entrevistas a personas relacionadas con el caso, análisis de cámaras de videovigilancia y estudios periciales al vehículo utilizado por los agresores.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que tras los hechos se mantiene un reforzamiento permanente en San Pedro con participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

“Los tres niveles de gobierno mantenemos una operación permanente en el municipio y realizando acciones estratégicas y focalizadas”, declaró.

Escamilla Vargas explicó que los patrullajes continúan en puntos estratégicos del municipio, con el objetivo de prevenir nuevos hechos violentos y brindar tranquilidad a la ciudadanía.

Mientras tanto, autoridades estatales reiteraron que la coordinación entre Fiscalía, Fuerza Civil y el municipio continuará de forma permanente.


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