Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_15_at_9_31_49_PM_5a01459a41
Nuevo León

Despliegan 'Operativo Carrusel' por frío en centro de Monterrey

Las autoridades informaron que el Operativo Carrusel se mantendrá activo mientras persistan las condiciones de frío extremo en la entidad

  • 16
  • Diciembre
    2025

Ante el marcado descenso de las temperaturas, unidades de Protección Civil Nuevo León (PCNL) activaron este lunes el "Operativo Carrusel" en la zona centro de Monterrey para salvaguardar a la población vulnerable.

El operativo, que inició formalmente a las 19:00 horas, consistió en recorridos de monitoreo y asistencia en diversos puntos estratégicos del centro de la ciudad. Personal de PCNL, en coordinación con diferentes instituciones de apoyo, patrulló las calles para detectar y brindar auxilio a personas en situación de calle o aquellas que requerían resguardo por el frío.

El objetivo es ofrecer cobijo, bebidas calientes y traslados a refugios temporales a las personas expuestas a las inclemencias del clima.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 9.31.49 PM.jpeg

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones durante esta temporada invernal, sugiriendo abrigarse adecuadamente, evitar el uso de calentadores o braseros sin ventilación adecuada y reportar cualquier situación de riesgo o persona que necesite ayuda a los números de emergencia.

Las autoridades informaron que el "Operativo Carrusel" se mantendrá activo mientras persistan las condiciones de frío extremo en la entidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
nl_perrita_manchas_81f903af8d
¡Misión cumplida! Perrito maratonista está en Fundidora
5be7a30b_7578_4767_af38_1e2320742acc_b802f167c9
Ayúdanos a ubicar al perrito maratonista del Powerade Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
deportes_ryan_quigley_f794542b00
Sobreviviente del ataque en Nueva Orleans recibe anillo del SB
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×