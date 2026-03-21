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Nuevo León

Cambian paradas en Cuauhtémoc y desorientan a usuarios

Reestructura del transporte en Monterrey genera confusión inicial; autoridades despliegan apoyo para guiar a pasajeros en nuevas ubicaciones

  • 21
  • Marzo
    2026

Este sábado inició la reestructuración de paradas de transporte público sobre la avenida Cuauhtémoc, lo que ha generado confusión entre usuarios que no saben con certeza dónde abordar sus rutas.

Desde temprana hora, pasajeros señalaron estar desorientados, incluso algunos descendieron en puntos distintos a los que tenían contemplados debido a los cambios implementados por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.

“Yo lo veo bien, ya ubiqué dónde agarrar mi camión”, comentó un usuario, mientras que otros reconocieron las dificultades iniciales.

“Sí está bien, pero ahora ando bien norteada, no sé dónde agarrar mi camión”, expresó una usuaria que esperaba la ruta 227.

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Las nuevas paradas fueron distribuidas de forma alternada con el objetivo de agilizar el tráfico y evitar la aglomeración de personas en un solo punto. 

“Antes se me facilitaba agarrar el camión aquí porque me bajo del metro, pero si es por el bien de la comunidad está bien”, señaló una estudiante.

Como parte de la implementación, se instalaron señalamientos en los 21 puntos reestructurados, donde se indica qué rutas realizan ascenso en cada parada. 

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Además, personal de movilidad mantiene en un amplio despliegue en la avenida para orientar a los usuarios durante el periodo de adaptación.

Nuevas paradas sobre Cuauhtémoc:

  • 5 de Mayo: rutas 155, 209 y 225
  • 15 de Mayo: rutas 19, 66, 107 y 601
  • Washington: rutas 93, 95, 114, 117, 223 y 311
  • Aramberri: rutas 26, 113, 128, 214, 234, 17, 50, 227 y 232
  • A. Espinosa: rutas 68, 115, 209, 311 y 601
  • S. Tapia: rutas 107, 220, 301 y 308
  • J. Treviño: rutas 19, 85, 188, 209, 234, 113, 222 y 227

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a consultar los canales oficiales del Instituto de Movilidad para conocer la ubicación exacta de las nuevas paradas y facilitar sus traslados.

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