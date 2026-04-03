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Coahuila

Despliegan operativo de seguridad en carreteras por Semana Santa

Autoridades indicaron que las detenciones se limitarán a situaciones de gravedad, mientras que las faltas menores se atenderán de forma preventiva

  • 03
  • Abril
    2026

Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, autoridades estatales, en coordinación con fuerzas federales, desplegaron un operativo especial de seguridad para reforzar la vigilancia en carreteras, autopistas, aeropuertos y accesos a destinos turísticos.

Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno Estatal, informó que el dispositivo contempla la participación de cerca de 10,000 elementos de distintas corporaciones, quienes realizan recorridos de supervisión en los 38 municipios del estado.

Señaló que las acciones buscan garantizar la seguridad de los visitantes sin generar molestias, por lo que se instruyó a los elementos a actuar con criterio y evitar prácticas que puedan interpretarse como hostigamiento.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que las detenciones se limitarán a situaciones de gravedad, mientras que las faltas menores serán atendidas de manera preventiva para facilitar el tránsito de turistas.

Respecto a la carretera federal 57, en el tramo de Los Chorros, en el municipio de Arteaga, considerado un punto de alta incidencia de accidentes, se mantienen operativos especiales en coordinación con autoridades federales para brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad.

Se informó que se ha solicitado al gobierno federal la ejecución de obras en esta zona con el objetivo de reducir riesgos para los automovilistas.

Pimentel González destacó que durante este periodo también se refuerzan los mecanismos de control interno para prevenir actos de corrupción dentro de los cuerpos de seguridad, con la advertencia de que cualquier irregularidad será sancionada conforme a la ley.

 


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