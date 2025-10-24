Cerrar X
Nuevo León

Destaca coordinación para mejora de seguridad en NL

Funcionarios agradecen a las administraciones municipales por su colaboración para incrementar y salvaguardar a los nuevoleoneses

  • 24
  • Octubre
    2025

Esta mañana, el secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Escamilla, brindó detalles sobre las tareas realizadas durante esta semana en materia de seguridad.

El titular de la dependencia informó que como parte de la Operación Muralla, se llevó a cabo la detención de 14 personas, así como el aseguramiento de dos vehículos y tres armas de fuego. Mientras que el Grupo de Coordinación Metropolitana logró la captura de 15 presuntos delincuentes vinculados con el crimen organizado en distintos operativos efectuados en Monterrey, Escobedo y García.

Destacó que los resultados obtenidos sobre Fuerza Civil Estatal son resultado de la colaboración de todas las autoridades presentes, mismas que presentaron una mejoría de la percepción ciudadana.

"La confianza de los ciudadanos es esencial para hacer bien nuestro trabajo y por ello nos sentimos muy agradecidos." explicó el secretario.

Escamilla Vargas afirmó que aparte de Coahuila y Tamaulipas, se tiene la mejor colaboración con las autoridades federales como la Guardia Nacional para vigilar las carreteras. Con base a los hechos reportados en Allende, donde tres habitantes fueron privadas de la libertad hace unos días.

El fiscal Javier Flores informó que la Unidad Antisecuestros detalló que tras entrevistar a las personas afectadas, estos hechos ocurrieron en el municipio de Reynosa, Tamaulipas; los cuales fueron perpetradas por personas encapuchadas, y no miembros de alguna corporación policiaca. Afirmó que las víctimas fueron liberadas por los mismos responsables.

Sobre el fallecimiento de los gemelos causado por el incendio de una vivienda de la colonia Los Remates, el fiscal afirmó que la causa del siniestro probablemente se debe a un cortocircuito y al parecer, los encargados de los menores se encontraban fuera del inmueble cuando ocurrieron los hechos.

El secretario Escamilla afirmó que los dos responsables de la agresión armada registrada en la colonia Croc ya fueron detenidos, pero la presencia de las autoridades en esta zona será permanente.

 


