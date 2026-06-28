Destaca Miguel Flores recuperación de espacios naturales en NL

Flores Serna extendió una invitación a senderistas, ciclistas y amantes de la naturaleza para visitar La Huasteca y conocer las mejoras realizadas.

La recuperación de espacios naturales forma parte del legado que dejará la actual administración estatal a las futuras generaciones, afirmó el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, al destacar las obras de rehabilitación realizadas en el paraje de La Huasteca tras los daños ocasionados por la tormenta Alberto.

Durante la entrega de los trabajos concluidos en la zona, el funcionario señaló que el crecimiento de Nuevo León no solo debe reflejarse en infraestructura urbana, sino también en la conservación y mejora de los entornos naturales que forman parte de la identidad del estado.

Rehabilitan carretera y mejoran senderos en La Huasteca

Como parte de las acciones de recuperación, se rehabilitaron 9.2 kilómetros de carretera, beneficiando tanto a los residentes de la zona como a los deportistas y visitantes que acuden al parque natural para realizar actividades al aire libre.

Además, se instaló nueva señalización en los senderos de “La Rayita” y “La Cueva de la Virgen”, con el objetivo de facilitar la orientación de los visitantes y reforzar las medidas de conservación del entorno.

Miguel Flores invita a disfrutar los espacios naturales

Flores Serna extendió una invitación a senderistas, ciclistas y amantes de la naturaleza para visitar La Huasteca y conocer las mejoras realizadas.

“Lo mejor son las posibilidades que este proyecto abre: convierte en una realidad que los neoleoneses regresen a caminar entre las montañas que forman parte de nuestra historia; que deportistas, senderistas y ciclistas puedan recorrer uno de los escenarios naturales más bonitos que tiene México”, expresó.

El funcionario añadió que quienes recorran el parque podrán conocer una de las razones por las que los habitantes del estado se sienten orgullosos de Nuevo León.

Buscan preservar el patrimonio natural del estado

El secretario general de Gobierno destacó que la recuperación de la zona también permitió mejorar el ordenamiento y la protección de los espacios naturales, una tarea que permaneció pendiente durante años.

Gracias al trabajo conjunto con la iniciativa privada, los senderos cuentan ahora con señalización, orientación y herramientas que contribuyen a preservar el ecosistema.

“Este gobierno tiene claro que crecer también significa proteger aquello que nos hace únicos: los parques, las áreas naturales y los espacios públicos”, enfatizó.

Finalmente, Flores Serna señaló que la estrategia de desarrollo sustentable del estado busca equilibrar el progreso con la conservación ambiental para garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar del patrimonio natural de Nuevo León.