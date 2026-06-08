Destaca SEP mejoras al magisterio y llama al diálogo con CNTE

En medio de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, hizo un balance de las políticas implementadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación en favor del magisterio y aseguró que existe disposición permanente al diálogo con los docentes.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SEP destacó que desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador se modificó la relación entre el Estado y los maestros, comenzando con la derogación de la reforma educativa de 2013.

“Se revaloriza el papel del magisterio y se les otorga por primera vez la autonomía profesional docente”, afirmó.

Recuperación salarial y basificación

Delgado sostuvo que uno de los principales cambios ha sido la recuperación del salario de los docentes, luego de años en los que los incrementos salariales se ubicaban por debajo de la inflación.

Explicó que mientras el salario promedio de los maestros era de $6,700 pesos al final del sexenio de Vicente Fox, aumentó a $9,500 pesos con Felipe Calderón y a $11,952 pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En contraste, señaló que durante la administración de López Obrador el ingreso promedio llegó a $17,635 pesos y que con los incrementos autorizados por Claudia Sheinbaum alcanzará los $20,351 pesos.

“La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene esta política de recuperación salarial”, afirmó.

Asimismo, destacó que entre 2018 y 2026 se han otorgado más de 1.2 millones de basificaciones a maestras y maestros, lo que brinda certeza laboral a los trabajadores del sector educativo.

Otro de los temas centrales fue el sistema de pensiones.

Delgado recordó que la reforma al ISSSTE de 2007 sustituyó el esquema solidario por cuentas individuales administradas por Afores, situación que, dijo, redujo significativamente los montos de jubilación de los trabajadores.

Como respuesta, explicó, el gobierno federal impulsó en 2020 una reforma para reducir las comisiones cobradas por las administradoras de fondos para el retiro, lo que ha permitido un ahorro estimado de $175,000 millones de pesos entre 2022 y 2030.

Posteriormente, destacó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, mecanismo que complementa los recursos acumulados en las cuentas individuales para acercar las pensiones al último salario percibido por los trabajadores.

“El fondo aporta una cantidad equivalente para que te retires con el promedio de tu último salario”, explicó.

Jubilación más temprana para docentes

El funcionario también defendió las modificaciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir progresivamente la edad mínima de jubilación de los trabajadores que permanecieron en el esquema del Décimo Transitorio del ISSSTE.

Detalló que las maestras podrán retirarse gradualmente hasta los 53 años y los maestros a los 55 años, en lugar de las edades previstas originalmente por la reforma de 2007.

“Es un beneficio sin duda para los que están en el Décimo Transitorio”, aseguró.

En materia laboral, Delgado destacó el nuevo esquema de movilidad docente implementado en 2025, el cual permitió realizar más de 75,000 cambios de centro de trabajo con base en criterios de antigüedad y procesos públicos.

“Tuvimos 75 mil cambios de centro de trabajo, de docentes, sin una sola queja”, afirmó.

Según explicó, la medida facilitó que miles de maestros pudieran acercarse a sus comunidades de origen o a los lugares donde residen sus familias.

USICAMM desaparecerá; discusión inicia en agosto

Uno de los anuncios más relevantes fue el relacionado con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), cuya desaparición forma parte del compromiso número 27 de la mandataria federal Sheinbaum.

Delgado informó que la reforma comenzará a discutirse en agosto, previo al inicio del próximo ciclo escolar, mediante consultas directas en las escuelas del país.

“Queremos que participen todas y todos los maestros, escuela por escuela, para construir una reforma que garantice derechos laborales, transparencia y que evite prácticas de corrupción, favoritismo o nepotismo”, señaló.

Añadió que la invitación también está abierta a los integrantes de la CNTE para que formen parte del proceso de construcción de la nueva legislación.

“Una reunión por semana con la CNTE”

En respuesta a las demandas del magisterio disidente, Delgado aseguró que la SEP ha mantenido comunicación constante con los docentes organizados.

Indicó que en lo que va del actual gobierno se han realizado más de 51 reuniones con representantes magisteriales, lo que equivale a un encuentro semanal.

“Hemos tenido más de 51 reuniones; es decir, una cada semana del año. Siempre recibimos a los grupos, sean pequeños o grandes. Si hay una demanda justa, será atendida”, afirmó.

Asimismo, reiteró la propuesta para que los integrantes de la CNTE participen en las comisiones tripartitas conformadas por autoridades federales, gobiernos estatales y representantes sindicales.

Finalmente, el secretario destacó las inversiones realizadas en Oaxaca, entidad donde se concentra buena parte de los docentes que mantienen protestas en la Ciudad de México.

Detalló que durante los últimos dos años se han destinado más de $23,000 millones de pesos a programas educativos y apoyos para el estado, incluyendo becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Además, mencionó recursos para el pago de antigüedad de jubilados, incremento salarial para docentes, equipamiento tecnológico, uniformes escolares, mobiliario educativo, infraestructura de bachillerato y programas para abatir el rezago educativo.

“Ha habido una atención muy importante al estado de Oaxaca. La vía del diálogo y del trabajo conjunto tiene resultados”, concluyó Delgado.

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