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Nuevo León

Destacan baja en delitos y refuerzan preparativos para Mundial

Bajo la estrategia Presencia Total, detuvieron a 40 personas, aseguraron vehículos y armas, además de capturar al responsable de un ataque en Sierra Ventana

  • 15
  • Mayo
    2026

Autoridades estatales aseguraron que Nuevo León mantiene una tendencia positiva en materia de seguridad, al registrar una semana “tranquila” dentro de los indicadores delictivos, además de reforzar las acciones operativas rumbo al Mundial 2026.

Durante la rueda de prensa de seguridad de este viernes, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, informó que la coordinación entre las corporaciones continúa dando resultados favorables.

“Seguimos con la tendencia a la baja; la semana ha sido, dentro de lo que cabe en las cifras que tenemos, una semana tranquila”, señaló el funcionario.

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, presentó los resultados de la estrategia “Presencia Total”, basada en cinco ejes: formación profesional policial, coordinación operativa, fortalecimiento táctico de Fuerza Civil, preparación para un Mundial seguro y rendición de cuentas.

Escamilla Vargas detalló que, como parte de la Operación Muralla implementada en las zonas rurales del estado para evitar el ingreso de grupos criminales al área metropolitana, durante esta semana fueron detenidas 14 personas, además del aseguramiento de seis vehículos y 20 armas de fuego.

En cuanto al Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por autoridades estatales, federales y policías municipales, informó la detención de 26 personas relacionadas con delitos de alto impacto: 13 en Guadalupe, 11 en Monterrey, una en Escobedo y otra más en Juárez. Asimismo, fueron asegurados tres vehículos y 15 armas.

Capturan a presunto responsable de ataque en Sierra Ventana

El funcionario también destacó la captura de un presunto generador de violencia relacionado con un ataque armado ocurrido el pasado domingo en la colonia Sierra Ventana, donde dos personas perdieron la vida.

Explicó que, gracias al trabajo conjunto entre la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil y la Fiscalía General de Justicia, fue posible identificar al responsable y detenerlo horas después sin realizar disparos.

“Se logró poner un alto a este generador de violencia trabajando en equipo y evitando que estos actos queden impunes”, expresó.

Suman segunda aeronave Black Hawk rumbo al Mundial 2026

En materia de seguridad rumbo al Mundial 2026, el secretario anunció la integración de una segunda aeronave tipo Black Hawk para la División Aérea de Fuerza Civil, la cual actualmente realiza pruebas de vuelo y protocolos de incorporación.

Añadió que se desarrollan prácticas coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional para el despliegue de ambos helicópteros en labores de vigilancia y atención de emergencias durante la justa mundialista.

“Las autoridades federales, estatales y municipales están poniendo cada una de su parte para hacer de Nuevo León la mejor sede mundialista”, puntualizó.

Finalmente, Escamilla Vargas aprovechó para felicitar a los maestros en su día, especialmente a instructores y personal docente de la Universidad de Ciencias de la Seguridad y academias municipales por la formación de elementos profesionales.


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