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Nuevo León

Protección Civil pronostica lluvia moderada y viento fuerte

Lluvias, viento y posibles acumulados de hasta 25 milímetros se esperan en Nuevo León durante domingo y lunes; conoce qué regiones podrían verse más afectadas.

  • 15
  • Mayo
    2026

Un canal de baja presión sobre el centro del país, combinado con el ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, provocará un incremento en las lluvias durante la tarde del domingo y lunes en distintas regiones de Nuevo León.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil estatal, las condiciones también estarán acompañadas de rachas de viento moderadas a fuertes, principalmente en el área metropolitana y municipios del sur y zona citrícola.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente desde el Centro de Operaciones de Emergencias ante la posibilidad de precipitaciones acumuladas durante ambos días.

¿Qué condiciones se esperan en Monterrey y su área metropolitana?

Para el área metropolitana de Monterrey se pronostican lluvias ligeras a moderadas, además de viento con rachas moderadas a fuertes durante las tardes del domingo 17 y lunes 18 de mayo.

Protección Civil señaló que el potencial de lluvia acumulada para el domingo será del 50%, mientras que para el lunes aumentará a 60%.

Estas regiones de Nuevo León podrían registrar lluvias

Durante el domingo 17 de mayo, los acumulados estimados son:

  • Región Norte: de 0.1 a 5 milímetros.
  • Región Citrícola: de 5 a 25 milímetros.
  • Zona Metropolitana: de 5 a 25 milímetros.
  • Región Oriente: de 5 a 25 milímetros.
  • Zona Montañosa: de 5 a 25 milímetros.
  • Región Sur: de 5 a 25 milímetros.

Para el lunes 18 de mayo, las condiciones serán similares con acumulados estimados de:

  • Región Norte: de 0.1 a 5 milímetros.
  • Región Citrícola: de 5 a 25 milímetros.
  • Zona Metropolitana: de 5 a 25 milímetros.
  • Región Oriente: de 5 a 25 milímetros.
  • Zona Montañosa: de 5 a 25 milímetros.
  • Región Sur: de 5 a 25 milímetros.

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Protección Civil emite recomendaciones por lluvias

Ante las condiciones pronosticadas, las autoridades pidieron a la población extremar precauciones, especialmente al conducir sobre pavimento mojado y reportar cualquier emergencia la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1.

Además, recomendaron mantenerse atentos a los avisos y actualizaciones oficiales sobre las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.

 


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