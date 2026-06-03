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Nuevo León

Fiscalía NL no ha participado en operativos contra huachicol

Entre los municipios donde se han registrado estas movilizaciones destacan los municipios de San Pedro Garza García y Monterrey

  • 03
  • Junio
    2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha intervenido en los más recientes cateos y operativos relacionados con el combate al robo de combustible realizados en la zona metropolitana por autoridades federales encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), informó el fiscal estatal, Javier Flores Saldívar.

El funcionario explicó que, aunque en ocasiones anteriores la dependencia estatal ha brindado apoyo a las autoridades federales, en los operativos recientes no han sido requeridos para colaborar.

“En algunos casos nos piden colaboración, en los últimos no”, precisó Flores Saldívar al ser cuestionado sobre la participación de la Fiscalía estatal en las acciones emprendidas contra el denominado huachicol.

El fiscal destacó que existe coordinación permanente con las distintas corporaciones de seguridad y procuración de justicia, aunque aclaró que la investigación y atención de los delitos relacionados con el robo de combustible corresponden a la esfera federal.

“Siempre ha existido colaboración con todas las autoridades. En el caso particular del combustible, del huachicol, no tenemos competencia para intervenir, pero si nos piden la colaboración, con mucho gusto. Tengo entendido que Fuerza Civil, en algunos casos, les acordona mientras las autoridades federales llegan”, explicó Flores Saldívar.

Autoridades realizan diversos cateos y despliegues

Durante las últimas semanas, autoridades federales, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, han realizado diversos cateos y despliegues operativos en inmuebles ubicados en distintos municipios de la zona metropolitana de Monterrey.

Entre los municipios donde se han registrado estas movilizaciones destacan San Pedro Garza García y Monterrey, como parte de las acciones federales para combatir el robo y almacenamiento ilegal de combustible.


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