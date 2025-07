Diputados analizarán propuesta de transporte escolar obligatorio

Ante la propuesta del transporte escolar obligatorio, los diputados aseguraron que analizarán la propuesta y señalaron que no ven justo que las escuelas sean las principales responsables de armar los planes de movilidad.

Durante la tarde del lunes, el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal presentó a iniciativa en donde se propone que todas las escuelas tanto públicas como privadas presenten un plan para implementar el transporte escolar y resolver los problemas de tráfico que se generan alrededor de algunas escuelas.

“La iniciativa es darle las atribuciones a los padres de familia y decir que ya presentaron la iniciativa, definitivamente no es la iniciativa correcta, no es la iniciativa que va avenir a reducir la falta de movilidad en el estado y alrededor de las escuelas públicas y privadas".

“Porque es cierto que si muchos padres de familia no usan el transporte escolar es porque tiene un costo, entonces la ley no está señalando esta parte”, dijo Armida Serrato del PRI.

Por su parte, el diputado coordinador de Morena, Mario Soto indicó que desde su bancada analizarían la reforma, para ver qué es lo mejor para la movilidad y los menores.

“Esta iniciativa se tiene que revisar aquí, sin duda esta iniciativa tiene que irse a comisiones unidas de educación y de movilidad, pero como padre de familia quiero darles certeza a los padres de familia que va a ser un transporte seguro".

“pero sí es raro que estamos a un mes de empezar el ciclo escolar y ya quieran implementarlo, porque va a ser difícil, se tiene que hacer, pero se tiene que hacer bien”, dijo Soto.

Por su parte, la diputada del Pan Claudia Caballero indicó que esta iniciativa no aporta, ya que no es una propuesta bien hecha.

“Abrir un frente más en donde no me estas dando un plan, en donde no me estás dando un proyecto bien propuesto, una propuesta bien hecha para las escuelas y colegios, solo nos dice que no saben hacer las cosas".

Comentarios