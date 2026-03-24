Piden detener acoso contra conductores de aplicación

Legisladores federales demandaron poner fin al acoso contra conductores de plataformas digitales por parte de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM), además de combatir las “mafias” del transporte, de cara al Mundial FIFA 2026.

Piden claridad legal y fin a operativos

Diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) definir de manera clara si las plataformas como Uber y DiDi pueden operar en el aeropuerto.

Lo anterior, debido a que existe un amparo federal que permite su funcionamiento, pero que, según denunciaron, no ha sido respetado por las autoridades.

“Es una obligación del gobierno federal resolver este tema. Si no se atiende, con el Mundial será un caos”, advirtió el diputado Víctor Pérez Díaz.

Incluso, dentro de un incidente por incumplimiento de sentencia, se solicitó que cesen las revisiones contra conductores; de lo contrario, se podría dar vista al Ministerio Público federal contra los funcionarios responsables.

Amparo vigente no detiene detenciones

De acuerdo con el expediente 1202/2025, existe una suspensión definitiva que prohíbe sancionar o inmovilizar vehículos por el uso de aplicaciones de transporte.

La resolución establece que prestar servicio desde o hacia aeropuertos no constituye una falta administrativa. Sin embargo, la plataforma Uber ha denunciado que continúan las detenciones arbitrarias.

El documento también ordena a la Guardia Nacional justificar en un plazo de 24 horas cualquier infracción realizada, o de lo contrario enfrentar acciones legales.

Denuncian multas, detenciones y presunta corrupción

Conductores de plataformas señalaron que, pese al amparo, siguen siendo detenidos e incluso multados con cantidades de hasta 65,000 pesos, además de que sus vehículos son enviados al corralón.

Un operador que prefirió el anonimato aseguró que actualmente hay unidades retenidas en el aeropuerto y que muchos choferes optan por no arriesgarse.

“En la aplicación nos dicen que sí podemos operar, pero en la realidad te detienen. Hay compañeros con carros retenidos”, relató.

Además, una fuente denunció la existencia de una presunta red de corrupción dentro de la Guardia Nacional, en la que se exigirían pagos semanales a conductores a cambio de permitirles trabajar sin ser sancionados.

Según esta versión, quienes acceden a estos acuerdos reciben una “clave” que los protege de futuras revisiones, lo que ha generado señalamientos sobre posibles prácticas irregulares dentro del aeropuerto.

Impacto rumbo al Mundial 2026

La falta de certeza legal ocurre a menos de 80 días de que Monterrey reciba a miles de visitantes nacionales e internacionales por el Mundial FIFA 2026.

Actualmente, los usuarios se ven obligados a utilizar taxis tradicionales concesionados, cuyos costos pueden ser considerablemente más altos, lo que afecta la competitividad y la experiencia de los visitantes.

Legisladores coincidieron en que resolver este conflicto es urgente para garantizar movilidad eficiente, evitar abusos y ofrecer mejores opciones de transporte durante uno de los eventos más importantes a nivel global.





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