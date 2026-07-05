Disfrutan previa pese al retraso del partido México vs Inglaterra

Los más de 4 mil asistentes han armado todo una fiesta al cantar canciones populares y, no solo eso, hasta bailar alrededor de sus asientos

Ni el calor ni el retraso en el partido de México contra Inglaterra ha bajado el entusiasmo en la afición que asistió al Parque del Agua para ver el juego de fútbol.

Familias y amigos han encontrado la forma de disfrutar la previa con la música que suena en el anfiteatro, que a las 18:00 horas llegó a su máxima capacidad.

Los más de 4 mil asistentes han armado todo una fiesta al cantar canciones populares y, no solo eso, hasta bailar alrededor de sus asientos.

La fiesta incluye porras, bailes y la réplica del trofeo

También no han faltado porras, la tradicional ola y hasta una réplica del trofeo de la copa mundial ha estado por las manos de cada persona.

Este ambiente se da pese a que aún ni siquiera inicia el juego o se conoce el marcador final.

“No importa el sol, ni la espera, yo aquí estoy con toda mi familia para esperar el juego, no tengo duda que México va a ganar, estamos muy emocionados”, expresó Alejandra de la Virgen.

Los asistentes buscan protegerse de las altas temperaturas

Para soportar las altas temperaturas, las personas traen sombreros, sombrillas y botellas de agua para hidratarse.

El partido se estima que inicie a las 19:00 horas, lo que significará que los ánimos se enciendan aún más entre los asistentes.