Disfrutan regios la Macro Fiesta previa al Grito de Independencia

La macro fiesta mexicana ya inició en la Explanada de Los Héroes con el ritmo del Ballet Folklórico “Raíces”.

El acceso a este festejo es totalmente gratuito y se esperan a familias completas, en un ambiente de fiesta y unidad, informaron las autoridades estatales a través de un comunicado.

La celebración por el Grito contará con la presencia estelar de Duelo, además el escenario vibrará con las actuaciones de Joss Favela, La Treviñosa Banda Regia y Myriam Montemayor.

El momento culminante de la noche será el tradicional Grito de Independencia, que será encabezado por el gobernador Samuel García y su esposa y titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez.



