Disfrutan en San Pedro alta gastronomía a favor de la Cruz Roja

El altruismo y la alta gastronomía se fusionaron en el Club Campestre durante la celebración de la gala “Vinos & Tapas”, organizada por el Comité de Damas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Monterrey.

El evento logró convocar a más de 500 asistentes, consolidándose como una de las plataformas de procuración de fondos más importantes, informó la institución.

La velada ofreció a los benefactores una curaduría de 30 etiquetas de vino provenientes de 15 prestigiosas bodegas, maridadas estratégicamente con charcutería premium y platillos de la gastronomía española.

Durante el protocolo oficial, Alejandra Carranza, presidenta del Comité de Damas Voluntarias, enfatizó la relevancia de la participación ciudadana para mantener la operatividad de las ambulancias y los servicios de emergencia en la zona metropolitana.

“¿Cuánto vale una vida? La respuesta es sencilla: no tiene precio. Hoy, con nuestra presencia y nuestra aportación, hacemos posible que Cruz Roja siga estando ahí cuando más se necesita”, afirmó Carranza.

Bajo el liderazgo de Mónica Díaz, el equipo de voluntarias logró sumar esfuerzos con aliados estratégicos y aseguraron que los recursos recaudados se traducirán directamente en equipamiento de ambulancias de última generación, capacitación continua para el personal de urgencias y fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante contingencias en Nuevo León.

De acuerdo con los organizadores, la edición 2026 de "Vinos & Tapas" reafirmó que la sociedad regiomontana mantiene su firme compromiso de salvaguardar lo más valioso: la vida de sus ciudadanos.

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