Disfrutan taquiza más de 3,000 personas en San Pedro

Después de seis años de ausencia, el Festival del Taco regresó con gran éxito, convocando a más de tres mil personas en el Centro Cultural Plaza Fátima en San Pedro.

El festival celebró el platillo mexicano por excelencia, atrayendo a familias y visitantes que disfrutaron de una amplia variedad gastronómica.

El alcalde Mauricio Farah acudió al evento acompañado de funcionarios de su gabinete, incluyendo al Secretario Ejecutivo, Juan Pablo Castuera; el Secretario General, Luis Susarrey; y Ángela Marroquín, directora de Desarrollo Productivo y Empleo, cuya secretaría fue la responsable de la organización.

Un total de 22 establecimientos participaron en esta edición del festival, que sirvió como una plataforma para impulsar al sector restaurantero del municipio, conocido por su amplia y variada propuesta gastronómica.

El Secretario Ejecutivo, Juan Pablo Castuera, destacó la importancia del evento para la comunidad.

“El Festival del Taco impulsa al sector restaurantero del municipio, el cual ofrece una de las propuestas gastronómicas más amplias del estado y del país. Tras seis años de ausencia, se decidió retomar este evento para disfrute de las familias sampetrinas”, explicó Castuera.

Como parte de la celebración, se llevó a cabo una competencia para elegir el mejor taco de la edición, y las personas ganadoras recibieron kits de carne asada.

Ante el éxito rotundo de esta edición, el municipio informó que contempla realizar nuevamente el festival, buscando ampliar la participación de taquerías y restaurantes, y atrayendo a más ciudadanos de San Pedro y del área metropolitana de Monterrey.

Comentarios