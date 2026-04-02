Personas disfrutan el Jueves Santo dentro de Parque España

Este jueves santo el sol salió y los regiomontanos no dudaron en pasar una tarde agradable en las albercas junto a su familia, dando un arranque divertido a estas vacaciones de semana santa.

Alta afluencia en Parque España

La zona acuática del Parque España se vio bastante concurrida por familias que llegaban de diferentes partes de la urbe regia para pasar un rato agradable en familia.

Temperaturas elevadas impulsan visitas

Y es que este jueves la temperatura llegó a los 30 grados, un calor que inclusive habitantes de Zuazua aprovecharon para darle una vuelta a la rutina habitual de las actividades diarias, al menos así lo señaló Juan García que acudió con toda su familia.

“Aquí vengo con mi esposa y mis niñas que andan ahí disfrutando. Sí, todo muy bien, seis, cuatro y 12 años para verlas a disfrutar esta semanita, está muy bueno, está muy bueno el calorcito para andar en el agua”, comentó García.

Ambiente familiar en vacaciones

De igual manera la mayoría de las familias acudieron para distraerse un rato, tanto ellos como a los menores.

“Traemos aquí a los niños de edad para que se despabilen un rato y pues mostrarte aquí, tranquilo entre familia”, señaló Osvaldo “Disfrutando aquí las vacaciones de Semana Santa vine con la familia para desestresarnos un poco aquí de la ciudad”, añadió otro visitante.

Sin duda el Parque España lució sus áreas acuáticas a tope donde las personas también aprovecharon para darse un chapuzón y disfrutar de sus alimentos bajo la sombra de las palapas de las instalaciones





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