Disminuye percepción de inseguridad en Escobedo: INEGI

La evaluación ciudadana sobre el desempeño de la Policía Municipal también mostró una mejora al aumentar de 69.4 a 73.4 por ciento

La percepción de inseguridad en el municipio de Escobedo registró una disminución de 7.5 puntos porcentuales, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al periodo de marzo a junio.

El estudio indica que el porcentaje de personas que consideran inseguro vivir en el municipio pasó de 48.4 a 40.9 por ciento, ubicando a Escobedo entre los municipios de Nuevo León con una de las reducciones más significativas en este indicador.

En el mismo periodo, la evaluación ciudadana sobre el desempeño de la Policía Municipal también mostró una mejora al aumentar de 69.4 a 73.4 por ciento, es decir, un incremento de cuatro puntos porcentuales.

De acuerdo con la administración municipal, estos resultados se atribuyen a acciones como el fortalecimiento de la vigilancia, la proximidad con la ciudadanía, la capacitación de los elementos y el reconocimiento a las labores destacadas de los policías.

El Gobierno de Escobedo señaló que continuará trabajando en coordinación con los distintos niveles de gobierno para fortalecer las estrategias de seguridad, reducir la percepción de inseguridad y mantener la mejora en la evaluación del desempeño policial.