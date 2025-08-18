Disminuye pobreza extrema en un 50% en Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya, informó que de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la pobreza extrema disminuyó en Tamaulipas en un 50%.

“En Tamaulipas había 102 mil personas tamaulipecas en pobreza extrema y la reflexión es que, en un estado como Tamaulipas, no se puede permitir como sociedad que se tengan personas en esa condición y el trabajo que se ha hecho nos muestra que la medición de la pobreza extrema bajó el 50%”, señaló.

Dijo que Tamaulipas ha sido uno de los 10 estados que más ha bajado los indicadores de pobreza a nivel nacional, en las mediciones que se han hecho y están al escrutinio de todos del 2022 al 2024.

“La indicación a todo el gabinete y la ayuda en conjunto para toda la sociedad colaborativa y participativa, es que veamos por ellos y que en la próxima estadística que saque el INEGI, en Tamaulipas no exista la pobreza extrema, y para eso nos tenemos que ir a trabajar”, dijo Villarreal Anaya.

Durante la ceremonia cívica de honores a la bandera, Villarreal Anaya hizo entrega de la rehabilitación de las canchas de baloncesto y voleibol en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines y la remodelación del gimnasio Manuel Raga Navarro, obras en las que se invirtieron $27,5 millones de pesos.





