Cerrar X
Disminuye_pobreza_extrema_en_un_50_en_Tamaulipas_747292da9f
Tamaulipas

Disminuye pobreza extrema en un 50% en Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya, informó que de acuerdo con estudios del Inegi, la pobreza extrema disminuyó en Tamaulipas en un 50%

  • 18
  • Agosto
    2025

El gobernador Américo Villarreal Anaya, informó que de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la pobreza extrema disminuyó en Tamaulipas en un 50%.

“En Tamaulipas había 102 mil personas tamaulipecas en pobreza extrema y la reflexión es que, en un estado como Tamaulipas, no se puede permitir como sociedad que se tengan personas en esa condición y el trabajo que se ha hecho nos muestra que la medición de la pobreza extrema bajó el 50%”, señaló.

Dijo que Tamaulipas ha sido uno de los 10 estados que más ha bajado los indicadores de pobreza a nivel nacional, en las mediciones que se han hecho y están al escrutinio de todos del 2022 al 2024.

“La indicación a todo el gabinete y la ayuda en conjunto para toda la sociedad colaborativa y participativa, es que veamos por ellos y que en la próxima estadística que saque el INEGI, en Tamaulipas no exista la pobreza extrema, y para eso nos tenemos que ir a trabajar”, dijo Villarreal Anaya.  

Durante la ceremonia cívica de honores a la bandera, Villarreal Anaya hizo entrega de la rehabilitación de las canchas de baloncesto y voleibol en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines y la remodelación del gimnasio Manuel Raga Navarro, obras en las que se invirtieron $27,5 millones de pesos.

Disminuye pobreza extrema en un 50% en Tamaulipas


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_19_at_4_00_30_PM_d9bf155de6
Retoman proyecto Huasteca-Monterrey; contemplan subestaciones
tamaulipas_salud_712420ab08
Inician en Tamaulipas 35 'Rutas de la Salud' con 215 mil fármacos
EH_UNA_FOTO_3_ef532c6602
Hospitales recurren a empresa privada para garantizar anestesia
publicidad

Últimas Noticias

inter_kristi_noem_bfa19d62b2
EUA pintará de negro muro en frontera para evitar que lo escalen
Whats_App_Image_2025_08_19_at_7_18_19_PM_1_f6e07b8211
Crece invasión y renta ilegal de casas abandonadas en Altamira
Whats_App_Image_2025_08_19_at_5_44_08_PM_d191ce3210
Suman seis personas rescatadas del Río Bravo en lo que va de 2025
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
samuel_mundial_2026_e045d0de93
NL tendrá juego extra de repechaje rumbo al Mundial 2026: Samuel
publicidad
×